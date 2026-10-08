Tensiune la Asia Express! Ce echipe au fost trimise în cursa pentru ultima șansă: „Datoriile trebuie plătite!” 

Etapa a cincea a sezonului 9 Asia Express se încheie cu o cursă pentru ultima șansă desfășurată în lumea urșilor panda. Ultimele două echipe clasate, alături de cea votată de majoritatea concurenților, participă la cursa unde trebuie să dea ce au mai bun pentru a nu risca să fie eliminați din competiție.

Trei echipe au intrat în cursa pentru ultima șansă | Antena 1

Echipa care pierde cursa pentru ultima șansă riscă eliminarea de la Asia Express. Tocmai de aceea, deși s-a anunțat o cursă distractivă în lumea urșilor panda, nicio echipă nu și-ar dori să participe.

Mai întâi, Irina Fodor a anunțat clasamentul, apoi i-a invitat pe concurenți să facă nominalizări.

După Maurice Munteanu și Connie Preda, echipa care a obținut imunitatea, la Irina Fodor au ajuns Mirela Vaida și Oana Tomoiagă. Pe locul 3 au fost Loredana și Ana, iar pe locul 4 au ajuns Valerie și Alex.

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„Datoriile trebuie plătite!” Ce echipe au intrat la cursa pentru ultima șansă din etapa a cincea de Asia Express: „Te votez cu toată dragostea!”

Cheloo și Mihai Ban au ajuns pe locul 5 la Irina Fodor, după ce ei au fost cei care au făcut ordinea plecării în cursă, în calitate de câștigători ai amuletei. Mirela Retegan și Maya au ajuns pe ultimul loc.

Pentru a vedea alături de cine joacă ultimele echipe clasate (Maya și Mirela și Cheloo și Mihai), s-a trecut la nominalizări. Scorul a fost strâns între echipele Loredana-Chivu și Valerie-Alex, iar votul decisiv a aparținut lui Torje și lui Alexuc, care au precizat că „Datoriile trebuie plătite.

Dacă echipele din cursă le-au votat pe Loredana și Ana, Valerie și Alex au fost votați de Maurice și Connie, Mirela și Oana și Torje și Alexuc. Mirela Vaida a avut un discurs prin care a asigurat-o pe Valerie că e un vot cu prietenie și considerație.

Cu majoritate de voturi, Valerie și Alex au intrat în cursa pentru ultima șansă din etapa a cincea Asia Express – Drumul Mătăsii, alături de Maya și Mirela și de Cheloo și Mihai Ban.

Cursa de eliminare are loc pe 8 octombrie la Asia Express, show care face parte din programul TV Antena 1.

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În sezonul 9 al emisiunii „Asia Express – Drumul Mătăsii”, 18 concurenți, împărțiți în nouă echipe, au pornit într-o aventură care îi poartă prin două țări spectaculoase: Uzbekistan și China. La start s-au aflat Cheloo și Mihai Ban, Maurice Munteanu și Connie Preda, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, Radu Isac și Eduard Hordilă, Gabi Torje și Alin Alexuc Ciurariu, Loredana Chivu și Anamaria Mocanu, Valerie Lungu și Alex Gâlcă, Mirela Retegan și fiica sa, Maya, precum și What’s UP și soția lui, Miky.

Asia Express se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY.