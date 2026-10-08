Valerie Lungu a cedat la Asia Express! Ce i-a spus Alex de a făcut-o să refuze să mai continue: „Nu mai vreau!”

În cursa pentru ultima șansă a etapei a cincea de la Asia Express, Valerie Lungu și Alex Gîlcă au avut un conflict.

Concurenții din cursa pentru ultima șansă au ajuns People's Park, un loc în care părinții postează anunțuri în încercarea de a găsi parteneri potriviți pentru copiii lor. Concurenții au primit ca misiune să identifice un anunț marcat cu simbolul Panda și să găsească persoana care l-a postat, sunând-o și descoperind cărei mame din acel parc îi sună telefonul. În această căutare, Valerie și Alex au avut un mic conflict.

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„Nu mai vreau să fac nimic!”. Valerie Lungu s-a așezat pe bancă și a protestat, supărată pe ce i-a spus Alex. Ce s-a întâmplat între cei doi parteneri „Nu face scandal!”

În momentul în care Alex i-a spus Valeriei să se calmeze, aceasta s-a așezat pe o bancă și a protestat. „Sunt foarte calmă!”, a spus Valerie, oprindu-se din misiune: „Eu sunt foarte calmă! Nu mai vreau să fac nimic. Am căutat până acum, ție nu ți-a plăcut ce fac eu. Că vorbesc cu tine într-un fel”, i-a spus Valerie lui Alex, tânărul încercând să-și convingă iubita să se ridice și să reia căutările alături de el.

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„Nu face scandal!”, i-a răspuns Alex lui Valerie, precizându-i că nu are o tonalitate potrivită. „Cred că nu ți-ai văzut fața!”, i-a răspuns Valerie care în cele din urmă s-a ridicat și a continuat misiunea când Alex i-a spus: „Hai să ne mișcăm!”.

În cursa pentru ultima șansă au intrat cele două echipe de pe ultimele locuri: Maya și Mirela și Cheloo și Ban, și echipa votată de colegi: Valerie și Alex.

Imaginile au fost difuzate în ediția de pe 8 octombrie de Asia Express, show care face parte din programul TV Antena 1.

În sezonul 9 al emisiunii „Asia Express – Drumul Mătăsii”, 18 concurenți, împărțiți în nouă echipe, au pornit într-o aventură care îi poartă prin două țări spectaculoase: Uzbekistan și China. La start s-au aflat Cheloo și Mihai Ban, Maurice Munteanu și Connie Preda, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, Radu Isac și Eduard Hordilă, Gabi Torje și Alin Alexuc Ciurariu, Loredana Chivu și Anamaria Mocanu, Valerie Lungu și Alex Gâlcă, Mirela Retegan și fiica sa, Maya, precum și What’s UP și soția lui, Miky.

Asia Express se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

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