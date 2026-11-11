Valerie Lungu și Alex Gîlcă, ceartă aprinsă în finala Asia Express 2026. Gestul făcut de concurentă în mijlocul străzii

Tensiunea finalei își spune cuvântul, iar Valerie Lungu și Alex Gîlcă își pierd răbdarea. Iată de ce s-a iscat cearta între ei.

Finala nu a început tocmai cu dreptul pentru Valerie Lungu și Alex Gîlcă. După o probă la înălțime care aproape a pus capăt cursei lor, Valerie și Alex par să se descarce unul pe celălalt.

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Valerie Lungu și Alex Gîlcă, ceartă aprinsă în finala Asia Express

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Încă de la finalul celei de-a doua probe, Valerie și Alex încep să se contrazică. De la străduțele înguste și indicii ascunse, cei doi lasă presiunea cursei să crească între ei. Valerie se înfurie încă de pe drum, când vede că șoferul nu conduce atât de repede pe cât se aștepta ea.

„Nu se deplasa la verde. El nu mergea pe verde”, relatează ea. „Bagă gaz în pedala vieții!”

„Șoferul nostru nu înțelegea absolut nimic. El zici că era cu căștile în urechi și se gândea la femeia lui de acasă”, mai spune ea.

Atenția la detalii este importantă în această probă, unde trebuiau să găsească toate cele cinc elemente de pe cartonașe.

„Eu mă mai uit stânga-dreapta”, spune Valerie. „Am văzut primul semn.”

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Primul semn a fost și prima scânteie în cearta lor. Faptul că Alex a văzut un alt număr a enervat-o pe Valerie, care era sigură că semnul văzut de ea este cel corect.

„Suntem agitați și vreau să mă uit”, spune Alex.

„Dacă m-am uitat eu! Am fost atentă”, repetă Valerie. „Eu dacă îți spun că m-am uitat și sunt sigură, tu trebuie să ai încredere!”

„Nu-mi spui tu mie că poate e alt număr”, continuă ea.

„Suntem o echipă”, spune Alex.

„Am ajuns de foarte multe ori în același loc”, explică Valerie. „Deci toate astea erau acolo in you face, iar astea sunt undeva ascunse.”

„Ne-am învârtit pe acolo de foarte multe ori”, spune Alex.

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Nu doar vânătoarea indiciilor a pus paie pe foc în cearta lor, ci și găsirea răspunsului corect de pe cartonaș. O simplă ecuație i-a făcut să se îndoiască din nou de ei, dar și de abilitățile lor.

„Acum hai să ne apucăm de calculat. În momentul ăsta i-am zis: <<Puiul, calculează tu!>>” relatează Valerie. „În punctul ăsta deja simțeam o foarte mare tensiune.”

„Ai mai făcut o dată în gând și ai greșit”, îi reproșează Valerie lui Alex.

De la faptul că Alex făcea calculele în gând, până la pasarea responsabilității de la unul la altul, nu a făcut decât să crească tensiunea dintre ei.

„Eram deja obosiți”, mai spune Valerie. „Am început să ne ciondănim. Se simte presiunea finalei.”

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Discuțiile în contradictoriu continuă și în mașină până la locația noii misiuni. Valerie simte nevoia să se descarce, iar Alex încearcă să o facă să nu se mai gândească la diferența dintre ei și echipa băieților.

„Eu tot încercam să fiu acolo, dar pentru că ea nu avea dispoziție, în același timp, și moodul meu s-a dus”, explică Alex.

Valerie i-a reproșat că nu o ascultă: „Ce vorbesc eu cu tine și tu ce-mi spui?! (...)”

„Când n-ai cu cine să te cerți, îl iei pe omul de lângă tine. Asta fac eu, Alex deja mă știe, d-aia nici nu mă mai a înseamă cu absolut nimic și asta mă deranjează și mai tare!” relatează Valerie. „El e atât de pacifist încât mă enervează. (...) Ceartă-te cu mine! Eu am chef de ceartă și tu nu te cerți cu mine!”

Cearta a continuat și după coborârea din mașină. Simplul fapt că Alex a dorit să închidă ușa la mașină, deși era una automată, a făcut-o pe Valerie să răbufnească.

„M-am enervat”, recunoaște ea.

„Ăsta nu-i motiv”, spune Alex. „Termină, te rog!”

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Valerie are nevoie de câteva momente să se calmeze. Aceasta aruncă rucsacul în stradă și se așază pe bordură câteva momente.

„Gata, am terminat. De acum încolo faci tot ce vrei tu!” îi strigă Valerie iubitului ei.

„Din toată competiția, din tot stresul pe care l-am acumulat aici, asta a fost momentul culminant al meu. Am simțit că explodez. Simțeam că nu mai fac față!” spune Alex.

„Vorbești ca la proști!” îi spune el Valeriei.

„Liniștit ți-am vorbit”, spune Valerie.

„În momentul ăla m-a deranjat că Valeria tot îmi zicea chestii care nu aveau nicio relevanță cu competiția noastră. Era o frustrare mai mult și știam exact de unde pleacă: pentru că a văzut echipa Gabi și Alexuc înainte și s-a demoralizat!” a explicat Alex.

„Eu așa funcționez”, mai spune ea.