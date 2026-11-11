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Ce a declarat iubitul Oanei Tomoiagă, după eliminarea ei de la Asia Express. Fosta concurentă s-a emoționat

Oana Tomoiagă s-a emoționat când a citit ce declarație de dragoste i-a făcut iubitul, după eliminarea de la Asia Express. Cei doi sunt împreună de cinci ani, iar Denis are o relație specială și cu fiul artistei.

Autor: Bianca Cimpoi
Publicat: Miercuri, 11 Noiembrie 2026, 14:26 | Actualizat Miercuri, 11 Noiembrie 2026, 14:46
Oana Tomoiagă, emoționantă de declarațiile iubitului, după eliminarea de la Asia Express | Instagram
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Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au fost eliminate de la Asia Express înaintea de marea finală. Cele două s-au emoționat când au aflat că vor pleca acasă și au recunoscut că drumul până în această etapă nu a fost deloc ușor. Iubitul Oanei Tomoiagă i-a făcut o declarație de dragoste cântăreței.

Declarațiile iubitului ei au emoționat-o pe Oana Tomoiagă, după eliminarea de la Asia Express

Denis i-a făcut o declarație de dragoste Oanei Tomoiagă, moment în care i-a spus că este mândru de ea.

Iubitul cântăreței consideră că ea a demonstrat încă o dată cât este de puternică și că poate merge mai departe chiar și după momente dificile.

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Oana Tomoiagă și iubitul ei sunt împreună de aproape cinci ani, iar Denis are o relație specială cu fiul ei, în vârstă de 12 ani.

Cântăreața declara că ea și partenerul au o relație fericită și că a contat enorm faptul că Denis are o relație bună cu fiul ei.

Diseară, marea finală Asia Express

După o semifinală cu multe provocări, cele două echipe rămase în competiție ajung în Shanghai.

Valerie Lungu & Alex Gîlcă și Gabi Torje & Alin Alexuc vor avea de descifrat inspirate de simbolistica numerelor în cultura chineză, ca mai apoi să fie suspendați în chingi pentru a parcurge o platformă exterioară.

Concurenții vor trebui să facă fotografii pentru a obține cifrele care îi vor ajuta la continuare cursei. Dar provocările nu se opresc aici. Echipele vor ajunge și într-un escape room și vor trebui să manipuleze insecte într-o piață tradițională.

oana tomoiaga si iubitul
oana tomoiaga si iubitul
oana tomoiaga si iubitul
oana tomoiaga si iubitul

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