Bravo, tată! Rezumat episodul 2, sezonul 3, din 6 septembrie. Invazia de ploșnițe îi pune pe tătici să facă o excursie în pădure

În al doilea episod din noul sezon Bravo, tată!, telespectatorii au putut viziona cum o invazie de ploșnite îi face pe tătici să meargă într-o excursie în pădure, dar pe drum apar noi probleme.

Bravo, tată!, rezumat episodul 2, sezonul 3, din 7 septembrie. Invazie de ploșnițe

Flavius, Gioni, Mario și Emil se pregătesc să plece în vacanță. Casa lui Mario are o invazie de ploșnițe.

„De unde au apărut ploșnițele astea că nu mai pot”, se întreabă Dana în timp ce iese cu bagajele.

Emil spune că el nu știe, iar Flavius este sigur că de la copii.

„Sau poate sunt de acolo din sera lui Flavius, adică nu știu, dar am zis”, spune Emil.

Flavius se atacă și îi spune că poate invazia de ploșnițe este de la cabinetul veterinar a lui Emil. Între timp, Ramona îl dă pe Gioni cu o soluție pe mușcăturile de ploșnițe.

„Am vorbit cu Crenguța, o să țină copiii la after până dăm noi cu pesticide”, spune Cristina, care este fericită că ea nu are nicio mușcătura. Flavius o ia in brațe și începe corpul să o mănânce.

Bravo, tată!, rezumat episodul 2, sezonul 3, din 7 septembrie. Cu rulotele în camping

Tăticii împreună cu Dana, Cristina și Ramona o iau pe un drum de câmpie pentru a ajunge la destinație. L un moment dat, Dana pune o frână bruscă și se oprește. Aceasta iese din mașină nervoasă și începe să își verse nervii pe mașină că nu mai merge.

Flavius îl surprinde pe Gioni care vrea să își facă nevoile la roata mașinii. Gioni le spune de cum dacă te mușcă o meduză, cineva trebuie să urineze pe mușcătura. Mario îi spune că trebuie să facă altcineva acțiunea ca bubițele să treacă. Emil îi dă dreptate și adaugă: ,,Da, așa e, dar nu trebuie doar unu, trebuie mai mulți!” Flavius întră și el în jocul celorlalți și le dă dreptate. Gioni e aproape convins ca mușcăturile lui vor dispărea, dar își dă seama că e doar o glumă proastă din partea celor trei.

Bravo, tată!, rezumat episodul 2, sezonul 3, din 7 septembrie. Toma, elementul surpriză

Flavus încearcă să repară rulota Danei, Emil este pe rulotă și caută semnal, iar Gioni se relaxează cu o umbrelă să nu îl plouă. Mario merge să ia trusa de scule din spatele mașinii și când deschide ușa, iese Toma.

„Dă Doamne, să visez!”, reacția lui Mario când îl vede pe Toma.

Mario merge direct la Dana să îl întrebe de ce este Toma cu ei.

Bravo, tată!, rezumat episodul 2, sezonul 3, din 7 septembrie. Sică a venit cu deratizarea

Sică se ocupă cu deratizea de ploșnițe în casele băieților. În timp ce, Sică e jos cu deratizarea, de la etaj strigă Angelica.

„Ție îți vine să crezi, mă? Eram sigură că poartă L în talie, de unde atâta XS?”, spune Angelica, în timp ce îi arată lui Sică pantalonii Cristinei.

Sică e dezamăgit, deoarece a crezut că Angelica îl cheamă în pat și totodată îi spune că nu este bine ceea ce face.

Cei doi se întorc în sufragerie, iar Angelica îi găsește trabucurile lui Flavius și începe să fumeze din ele.

Bravo, tată!, rezumat episodul 2, sezonul 3, din 7 septembrie. Eminescu din pădure. 27:55 – 30:05

Tăticii s-au dus în pădure să caute lemne pentru foc. Gioni o aude ceva printre copaci și merge să verifice, crezând că este vreun urs. El vede un cuplu și începe să râdă crezând că cei doi vor să faca dragoste în natură. Bărbatul scoate un pistol și se îndreaptă cu femeia de lângă el spre un alt individ care este legat. Tăticii urmăresc întreaga scenă și nu știu ce să facă. Între timp, cei 3 indivizi pleaca pe un ATV. În spatele lor rămâne o pungă și Flavius merge să verifice. Flavius deschide punga și vede foarte multe bancote.

„Bă, e plin de Eminescu!”, spune Flavius.

Mario care zisese că nu vrea să verifice punga, este primul care merge le Flavius să vadă banii și să îl ajute.

Bravo, tată!, rezumat episodul 2, sezonul 3, din 7 septembrie. Fetele se întorc acasa.

Dana, Cristina și Ramona rămân în rulote și îî așteaptă pe băieți. Dana crede că ei s-au rătăcit, iar Ramona se întreabă dacă merg dupa ei.

„Extraordinar, unde să merg, nu merg să caut pe nimeni! Mai bine căutam pe aici o pensiune”, spune Dana.

Cristina nu prea este de acord și se gândește că băieții se vor întoarce. Dana se urcă la volan și pornește mașina să plece.

Fetele ajung la o pensiune și comandă mâncare, dar realizează că ele nu au bani să plătească. Fetele încearcă să sune băieții, dar nu au semnal.

Bravo, tată!, rezumat episodul 2, sezonul 3, din 7 septembrie. Băieții s-au pierdut în pădure

Toma le spune că are impresia că ei se tot învârt în cerc.

„De când te-ai făcut tu șeful la excursia asta?”, spune Mario nervos, care începe să îl ia la rost pe Toma.

Flavius le spune că îi este frig și să îl lase acolo, îm timp ce se pune pe pământ.

„Îmi pare rău, băieți, că v-am băgat în asta”, spune Flavius care începe să plângă.

Mario crede că Flavius se preface, dar Emil le spune că Flavius a intrat în șoc hipotermic. Băieții fac un foc pentru a se încalzi, dar Flavius nu se simte mai bine. Toma vrea să arunce niște bani în foc ca să ardă mai tare, dar Mario îi spune să nu facă asta.

„Ce e mai important prietenul tău sau banii?”, întreabă Gioni.

„În general, banii, dar acum...”, spune Mario în timp ce aruncă banii în foc.

Bravo, tată!, rezumat episodul 2, sezonul 3, din 7 septembrie. Cum să evadezi pe „Brașoveanca”

Băieții își fac apariția la pensiunea unde erau fetele. Emil îi spune lui Mario ca la masa de lângă sunt cei pe care i-au văzut în pădure.

„Cred că trebuie să plecăm, prieteni, acum”, spune Ramona.

Toata lumea începe să se ridice, dar la ușă apar bodyguarzii individului. Gioni vine cu o super idee. Acesta merge la solistă și face o dedicație pe „Brașoveanca”. Toți își iau partenerele și încep să danseze până ies din restaurant. După ce au ieșit toți fug spre mașină.

