Burlacul - Destăinuiri, episodul 13. Andi Constantin și finalistele au părăsit Turcia. Ce se va întâmpla în următoarea etapă

Ca în fiecare episod, Andi Constantin a revăzut momentele petrecute alături de pretendentele la inima sa. În ultima seară petrecută în Turcia, Burlacul a făcut o nouă eliminare și a ales finalistele. Acestea sunt: Ana Bene, Alexandra Mucea, Melissa Azak și Simona Bălăceanu.

Andi Constantin, sincer în legătură cu alegerea alesei sale de la Burlacul

Paul, invitatul special pe care Andi Constantin l-a avut în cel de-al 13-le episod Burlacul Destăinuiri, a fost curios dacă bărbatul a avut de la început o preferată și a mers la date-uri doar de complezență.

”Mi-ar fi plăcut să am o direcție anume de la început și să zic: Ok, sunt corect cu toată lumea și am date-uri cu toată lumea și știu ce vreau. Ar fi fost foarte ok. Am făcut greșeala asta, m-am duc cu câteva sigur, gen e ceea ce îmi doresc eu, după care am descoperit că nu e. Când ai o grămadă de opțiuni e mai greu să alegi.”, a recunoscut Andi Constantin.

Ce se va întâmpla în continuare la Burlacul sezon 6

Andi Constantin și fetele care au rămas în competiție au părăsit Turcia. Urmează o nouă etapă pentru ele în care vor face schimb de roluri cu Andi Constantin. Astfel, tinerele sunt cele care vor organiza întâlnirile din România. Ba mai mult, ele vor avea ocazia să cunoască familia Burlacului.

Și Andi Constantin îi va întâlni pe cei mai importanți oameni din viața fetelor.

