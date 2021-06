Andi Constantin, despre dezamăgirea din viața amoroasă. De ce a refuzat mult timp să se căsătorească și să-și întemeieze o familie

Emisiunea Burlacul este una dintre șansele lui Andi Constantin de a-și găsi fericirea în brațele unei femei. Acesta consideră că un bărbat este suficient de matur să-și formeze o familie în jurul vârstei de 30 de ani, dar și să o întrețintă tot atunci. Cel mai râvnit burlac a vobit despre motivele pentru care nu s-a căstorit mai devreme.

"Am zis că nu o să fac vreodată acest pas până nu consider că sunt destul de matur să știu că am o responsabilitate enormă față de viitoarea mea familie și că pot să le ofer totul. Și cred că, în jurul vârstei de 30 de ani, un bărbat se maturizează și poate fi un provider pentru familia lui", a declarat Andi Constantin pentru Viva.

Andi Constantin a fost dezamăgit în dragoste. Cine ar fi fost vinovat

Acesta admite că în emisiunea Burlacul s-a lăsat condus de instincte și s-a apropiat foarte mult de anumite femei din concsurs, dornice să-l cunoască și să-și întemeieze o familie. El declară că a făcut doar ce a simțit și s-a lăsat purtat de valurile emoției: "Ajungem să regretăm peste ani ceea ce nu am făcut, nu ceea ce am făcut cu toată inima, chiar dacă uneori greșim în alegerile noastre(...). Nu cred că unul trebuie să cucerească și celălalt să aștepte să fie cucerit. Nu văd acest proces ca pe o luptă și nu văd femeia ca pe o cetate pe care trebuie să o cuceresc. Și nici invers", a spus Andi Burlacul pentru sursa citată mai sus.

Citește și: Burlacul - Destăinuiri, 11 iunie 2021. Reacția fetelor după plecarea Catrinei din casă i-a dat de gândit lui Andi Constantin

Spinii dragostei au fost simțiți și de Burlac, care cu mult timp înainte de a decide că vrea să se căstorească a fost rănit în dragoste: "Când vorbim despre o dezamăgire în dragoste nu înseamnă că persoana în cauză m-a dezamăgit. Au fost mai mulți factori la care eu am contribuit de s-a ajuns la acest deznodământ. Cred că nu am fost îndeajuns de matur să gestionez situația, iar din cauza aceasta lucrurile au început să se degradeze. Atunci aveam tot, dar nu vedeam asta, poate eram prea tânăr să realizez unele lucruri și poate de aceea m-a marcat atât de tare".

Experiența în emisiunea Burlacul, acolo unde speră să-și găsească o soție, i-a adus mulți oameni în jur și se pare că fetele sunt foarte apropiate de el.

Citește și: Ceremonia trandafirului a mai adus o eliminare. Decizia lui Andi a fost luată cu mult timp înainte

În cadrul reality show-ului de la Antena 1, Burlacul, Andi Constantin a plecat în căutarea iubirii alături de mai multe fete dornice să-l cunoască și să intre în aventura dragostei. Numai că drumul nu este simplu și asta pentru că fetele scot la înaintare toate armele pentru a ajunge să obțină bărbatul pe care și-l doresc.

Multiplu campion la fitness și antreprenor, Andi Constantin a plecat în cea mai importantă călătorie din viața sa, la capătul căreia speră să își găsească aleasa inimii!