Andi Constantin, look-ul răvășit care le-a surprins pe fanele sale. Imaginea neașteptată din intimitatea dormitorului

Andi Constantin a atras simpatia publicului cu felul să carismatic și maturitatea de care a dat dovadă în cadrul emisiunii Burlacul. Acesta a venit mai pregătit ca niciodată să își găsească sufletul pereche și să se căsătorească, însă Marea Finală a show-ului a fost una plină de surprize.

Burlacul a decis să formeze un cuplu cu Ana Bene, cea care a reușit să îl impresioneze cu farmecul său deosebit. După Marea Finală a show-ului, Andi Constantin a păstrat o activitate intensă pe rețelele sociale, acolo unde publică des imagini din sala de sport, iar recent a surprins pe toată lumea cu un look răvășit.

Cum s-a fotografiat Andi Constantin în intimitatea dormitorului său

Andi Constantin se numără printre cei mai râvniți burlaci de la noi din țară și reușește să atragă rapid atenția fanelor sale. Recent, tânărul a publicat o imagine din intimitatea dormitorului său care nu a putut să treacă neobservată.

Deși a obișnuit pe toată lumea cu părul prins și aranjat ca la carte, de data aceasta Burlacul a apelat la un look-ul răvășit. Prietenii din mediul online au rămas cu gura căscată și i-au dezvăluit că seamănă cu Orlando Bloom sau cu un personaj din mitologia greacă, Hercule.

Cu părul răvășit și cu bustul gol, Andi Constantin a întors toate privirile fanelor. Postarea sa a strâns mai bine de 5 mii de like-uri și o mulțime de reacții pozitive din partea celor care îl îndrăgesc.

"Herculeeee🔥", "Îți stă fain cu parul lung!", "Orlando Bloom" sau "Poate te văd din nou în oraș", au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online, care și-au dorit să transmită complimente și cuvinte frumoase.

Prin ce dramă a trecut Andi Constantin

Toți au crezut că are o viață perfectă, însă foarte puțini ce dramă ascunde Andi Constantin. Deși încearcă să își țină cât mai departe viața personală, Burlacul și-a luat inima în dinți și a decis să vorbească despre momentele dificile prin care a trecut în urmă cu ceva timp.

Tânărul a dezvăluit tuturor drama prin care a trecut și care i-a schimbat percepția asupra vieții. Acesta a mărturisit că a fost într-o depresie mai mult de șase luni și a avut parte de un eveniment cumplit.

De asemenea, Andi Constantin a mărturisit faptul că a avut un accident de mașină care i-a afectat pentru o perioadă foarte lungă.

"Un moment foarte greu a fost când am avut un accident de mașină și din cauza aceea am intrat într-o depresie mai bine de șase luni. Schimbarea de atitudine vizavi de viață m-a ajutat să mă pun pe picioare. Sigur, nu vă gândiți că asta s-a întâmplat peste noapte, e un proces de durată! Pentru mine, de exemplu, a însemnat că, în loc de a fi furios pe mine pentru ce am făcut, am devenit recunoscător pentru că sunt încă în viață. Am practicat emoții pozitive, am găsit recunoștință în fiecare zi, iar de atunci viața mea s-a schimbat complet.", a spus Andi Constantin într-un interviu pentru Viva.