Burlacul 12 martie 2021. Ana Bene, femeia care l-a impresionat pe Andi Constantin cu povestea sa de viață

Contrar așteptărilor sale, Ana Bene a avut parte de o experineță nouă: o plimbare pe cal. După ceva timp, cei doi s-au apropiat destul de mult pe plajă și au început să-și povestească viața.

Ana Bene, povestea de viață care i-a schimbat traiectoria destinului

La apus de soare, Andi și Ana au parte de prima lor întâlnire de până acum: "Sunt din Cluj, împlinesc 35 de ani, acum în august. Am propria mea afacere, lucrez la un salon de înfrumusețare. Mă împlinește această meserie! E locul unde am învâțat să am răbdare, unde am învâțat sălucrez cu oamenii, unde pur și simplu trăiesc în armonie cu mine", povestește Ana Bene.

Întrebată de Burlac ce a schimbat la viață de a ajuns să fie împlinită, Ana a început să își spună povestea vieții. Tânăra a fost greu încercată de soartă și a trecut prin cel mai mare obstacol: cancerul.

