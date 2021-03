Rodica Budurcă, concurenta de la "Burlacul", imagini incendiare în costum de baie. Cum arată frumoasa blondină într-o ținută sexy

Rodica Budurcă a făcut spectacol cu apariția sa incendiară în cadrul emisiunii "Burlacul", unde a venit hotărâtă să îl cucereacă pe Andi Constantin, chiar dacă a trecut prin cele mai dificile momente până să ajungă la el.

Frumoasa blondină este o femeie independentă și are propriul business, însă acest lucru nu o împiedică să facă ceea ce își dorește, mai exact, să urmeze studiile unei instituții de medicină, fiind foarte pasionată de acest domeniu. Aceasta are propriul său salon de înfrumusețare și are aproape 10 ani de experiență în muncă.

Concurenta își împarte viața de medicină cu cea de afaceristă foarte bine și se mândrește deja cu o carieră de succes, însă își dorește să îl cucerească pe Burlacul pentru care a străbătut un drum lung: "Am pus cariera pe primul loc pentru că nu am avut lângă mine o persoană căreia să îi dedic absolut tot timpul meu. Am început să muncesc de la 15 ani! Sunt o femeie independentă financiar și aș prefera să am un bărbat care are cel puțin aceleași venituri ca și mine".