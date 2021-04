Burlacul, 2 aprilie 2021. Ana Bene, Dominique Nuță si Andreea Stoica au avut o întâlnire cu Andi Constantin

Încă de la primele ore ale dimineții, Ana Bene, Dominique Nuță și Andreea Stoica au primit vestea că vor avea parte de un date alături de bărbatul pe care își doresc să îl cucerească, însă timpul a fost limitat și nu s-au putut pregăti în amănunt.

Concurentele au fost puse sub presiune și au avut doar 15 minute la dispoziție să se pregătească.

Din cauza timpului limitat, Ana Bene a pleact la întâlnire în una dintre cele mai provocatoare și sumare ținute, care a stârnit discuții printre fetele rămase acasă. Aceasta a îmbrăcat un costum de baie extrem de atrăgător și o rochie de plajă foarte transparentă.

”Aruncă ăia cu pietre după ea”, a spus Roxana atunci când și-a văzut colega de competiție.

Deși a plecat la întâlnirea cu Andi în cele mai sexy piese vestimentare, Ana Bene a primit un tricou portocaliu din partea echipei pentru a completa perfect ținuta.

Ce i-a mărturisit Ana Bene lui Andi Constantin

Burlacul le-a întâmpinat cu brațele deschise pe cele trei pretendente la inima sa, iar acestea i-au oferit cele mai călduroase îmbrățișări. În ciuda celor întâmplate cu o seară în urmă, Andi speră ca măcar de această dată să se apropie mai mult de fete.

"Când am văzut fetele, sincer, mi-au dat o stare de bine. Ele erau foarte frumoase, vesele și mi-au oferit încredere că acest date va fi unul foarte reușit.", a spus Andi.

În timp ce se plimbau pe străzile din Istanbul, Ana Bene i-a povestit Burlacului despre peripețiile sale pe care le-a întâmpinat până la întâlnirea cu el. Aceasta a scos în evidență faptul că nu s-a îmbrăcat adecvat la plecare din casă și speră să găsească o pereche de pantaloni scurți pentru a completa ținuta sa.

"Ana mi-a lăsat o impresie foarte bună la prima întâlnire. Am simțit că avem destul de multe lucruri în comun. Este, nu mă feresc să spun, una dintre preferatele mele. Am rezonat foarte bine cu ea și sunt nerăbdător să văd în ce stadiu ne aflăm, pentru că a trecut destul de mult timp de când nu ne-am mai văzut.", a mărturisit Andi despre Ana Bene.

Ce concluzie a tras Andi Constantin după întâlnirea cu Ana Bene, Dominique Nuța și Andreea Stoica

Burlacul a sperat la o întâlnire care îl va ajuta să le cunoască mai bine pe cele trei concurente, însă a avut parte de o surpriză și de data aceasta. Orice inițiativă a sa de a comunica cu fetele a fost în zadar, lucru fiind evident din atitudinea lor.

După ce a fost supus unor întrebări din partea celor trei concurente, Andi a tras anumite concluzii în ceea ce privește întâlnirea cu Ana, Andreea și Dominique. Deși a existat un dialog între cei patru, Burlacul nu a simțit că reacțiile lor și gesturile sunt unele naturale.

"Am avut un sentiment de neputință, de sufocare. Sincer, la cum decurg lucrurile, pare că nicio fată nu mă înțelege. Cred că trebuie să existe o discuție cât de cât serioasă. Tot timpul mă voi lovi de proiecțiile lor despre cum ar trebui să fie la televizor. Am început să acumulez frustrari și starea mea de spirit s-a deteriorat. Simt că m-am întors de unde am plecat, dar am de gând să aflu cine sunt ele și după să mă decid în privința lor.", a mărturisit Andi Constantin.

