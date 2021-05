Burlacul, 27 mai 2021. Andi, Oana și Ornella au avut parte de o întâlnire inedită. Provocarea din partea Burlacului pentru fete

Îmbrăcate elegant și cu zâmbetul pe buze, fetele nici nu s-au gândit vreo secundă la ce le va supune Andi. Când l-au întâlnit însă și au văzut că nu e de glumă, Burlacul a simțit imediat cum starea lor de spirit se schimbă.

Andi, Oana și Ornella au avut parte de o întâlnire inedită

Oana a fost dornică să vadă cum se va descurca în bazin, înotând printre animalele marine, în timp ce Ornela a spus de la îmceput că întâlnirea nu este pe placul ei pentru că nu suportă frigul și apa rece. Cu toate acestea, fetele s-au echipat de scufundare, dar de cum a intrat în apă, Oana nu și-a putut învinge frica, deși alături era un echipaj medical în cazul în care aveau nevoie. Deși au încercat de mai multe ori, fetele s-au dat bătute într-un final și au ieșit rapid la suprafață.

Andi a apreciat totuși dorința lor de a-i onora provocarea. Mai apoi, cei trei au mers la masă, dar Oana a fost extrem de tăcută, cedându-i locul Ornellei pentru a-l cunoaște mai bine pe Andi. Atunci când s-au întors acasă, Oana a și spus care a fost adevăratul motiv.

Ce a povestit Oana despre întâlnire

Oana a declarat că dorința Ornellei de a discuta despre sexualitate nu a fost pe placul ei: "Toată discuția pe care am avut-o la masă a dus doar spre sex. Eu încă nu am ajuns după șase date-uri să am discuția cu Andi despre sex."

Ornella s-a declarat mulțumită de ceea ce s-a întâmplat la întâlnirea de grup, mai ales că l-a întrebat pe Andi ceea ce o interesa pe ea: care sunt lucrurile ce îi produc plăcere în momentele de intimitate.

"Acesta e un punct care trebuie discutat. De ce să ne ascundem după deget. E ceva normal. Tu ca și om dacă vorbești deschis despre lucrurile acestea ai de câștigat."

Când le-a povestit fetelor despre ce au discutat la întâlnire, Ornella a spus că ea este de părere că Andi trece prin niște stări care îl fac să nu știe ce vrea și că îi este greu în situația în care se află.

