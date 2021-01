Cine este Andi Constantin, protagonistul show-ului „Burlacul” de la Antena 1! Detalii neștiute despre acesta

„Am 29 de ani, sunt multiplu campion la fitness, antreprenor și creator de content digital. Sunt noul burlac pentru că acum știu ce îmi doresc și mă simt pregătit pentru acest pas! Până la 30 de ani am simțit nevoia să experimentez, să ies, să cunosc. Cu siguranță oamenii cred despre mine că sunt genul acela de bărbat care iese în oraș în fiecare seară, dar nu mulți oameni îl cunosc pe adevăratul Andi. Sunt un om care iubește natura, animalele, dar și motoarele”, se descrie Andi Constantin, protagonistul noului sezon al show-ului „Burlacul”.

Cele douăzeci și cinci de fete care vor accepta provocarea emisiunii „Burlacul” sezonul 6 de la Antena 1 vor avea așadar o misiune deloc ușoară, dar și miza este una pe măsură!

Totuși, deși este multiplu campion național la fitness, deși arată bine și este romantic și inteligent, Andi Constantin nu a reușit, până la vârsta de 29 de ani, să întâlnească iubita perfectă!

„Nu am avut foarte multe iubite pentru că nu mi s-a câștigat încrederea de foarte multe ori. Îmi doresc să am o relație stabilă, să am o familie. Speram că, undeva la 30 de ani, o să am o familie deja, mai ales că mă uit la prietenii mei din copilărie și văd cât de fericiți sunt în relațiile lor, cei mai mulți au și copii. Vreau să dăruiesc fericire și vreau să împart viața mea la doi, la trei, pentru că merită împărțită!”, a explicat Andi Constantin, extrem de sincer

Anul trecut, Andi Constantin își deschidea inima și oferea cel mai sincer interviu de până atunci. Acesta a povestit cum, după un accident, și-a schimbat complet viziunea despre viață.

„Am avut o perioadă în care partea asta economică îmi ghida viața. Tot ce făceam, făceam pentru partea economică. Dar mi-am dat seama că mă neglijam foarte tare, ajunsesem să nu mă mai cunosc. Viața are un mod de a-ți da o palmă ca să te trezească la realitate și fix asta am trăit și eu, am primit o palmă de la viață, o palmă destul de severă. Și de atunci am început acest proces de autocunoaștere”, a dezvăluit atunci Andi Constantin.

Acesta a povestit cum, la aproape două ore de la achiziționarea unei mașini, a făcut un accident de mașină. În drum spre casă acesta a intrat sub un TIR, mașina a fost făcută praf și el s-a ales cu răni destul de grave. După ceva timp, acesta și-a dat seama care sunt lucrurile care contează cu adevărat în viață și că partea materială nu trebuie să fie cea după care oamenii se ghidează în viață.

Acum, la 29 de ani, Andi Constantin se consideră suficient de pregătit pentru a trece la o nouă etapă a vieții sale!

Pentru cei care nu își amintesc, ultimul sezon al emisiunii „Burlacul” a fost difuzat în anul 2015, atunci când protagonist a fost celebrul fotomodel Andrei Andrei. În primul sezon, difuzat în anul 2010, burlac a fost chiar Cătălin Botezatu.

