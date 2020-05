Veste șoc! Andi de la Insula iubirii, accident crunt de mașină! A ajuns sub roțile unui TIR

Viața are un mod de a-ți da o palmă ca să te trezească la realitate și fix asta am trăit și eu, am primit o palmă de la viață, o palmă destul de severă. Și de atunci am început acest proces de autocunoaștere”, a dezvăluit Andi de la Insula iubirii.

Acesta a povestit cum, la aproape două ore de la achiziționarea unei mașini, a făcut un cumplit accident de mașină. În drum spre casă acesta a intrat sub un TIR, mașina a fost făcută praf și el s-a ales cu răni destul de grave.

Mai mult decât atât, ispita Andi a dezvăluit că i-au trebuit mai bine de șase luni să accepte și să treacă peste acest accident ce i-a rănit extrem de tare orgoliul și vanitatea.