Cum arăta Andy de la „Insula iubirii”, înainte să se apuce de sală! Fanele au avut o surpriză: „Tu ești?!”

„Nu mai văd o provocare și dacă nu mai văd o provocare atunci nici implicarea mea nu mai este atât de mare și asta se vede”, a declarat una dintre ispitele masculine.

În prezent, Andi acordă mult timp pasiunii sale pentru sport și acest lucru se vede inclusiv în faptul că are un trup de atlet, din ce în ce mai bine lucrat.

O schimbare de look constă în faptul că fosta ispită de la „Insula iubirii” are părul mult mai lung decât erau fanii obișnuiți, un look extrem de apreciat de admiratoare. Cum arăta Andi în urmă cu 11 ani, înainte să se apuce de sală? Iată mai jos o fotografie postată de acesta pe Instagram!