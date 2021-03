Fosta concurentă de la Burlacul a împlinit 25 de ani. Ținuta purtată de Rodica Budurcă pune inimile fanilor pe jar

Rodica are 25 de ani și este studentă la Medicină, dar conduce deja și propria afacere, un salon de înfrumusețare. Deși foarte tânără, Rodica are deja o experiență de zece ani în muncă.

Tânăra afaceristă se numără printre cele mai norocoase femei pentru că din 150 de candidate înscrise pentru inima Burlacului, doar 25 au avut șansa să fie selectate, iar ea s-a numărat și printre cele 15 care au reușit să-l surprindă pe Andi și să câștige un trandafir. Iar cu toate acestea, a puns capăt drumului în emisiunea Burlacul!

Concurenta își împarte viața de medicină cu cea de afaceristă foarte bine și se mândrește deja cu o carieră de succes, însă își dorește să îl cucerească pe Burlacul pentru care a străbătut un drum lung: "Am pus cariera pe primul loc pentru că nu am avut lângă mine o persoană căreia să îi dedic absolut tot timpul meu. Am început să muncesc de la 15 ani! Sunt o femeie independentă financiar și aș prefera să am un bărbat care are cel puțin aceleași venituri ca și mine".

De ce a părăsit Rodica emisiunea Burlacul?

Rodica a trecut prin multe ca să ajungă în fața Burlacului. Blonda a avut parte de un incident neașteptat chiar înainte de a-l întâlni pe Andi: a făcut accident cu mașina!

Rodica, cea de-a cinsprezecea concurentă care a primit trandafirul în timpul ceremoniei inițiale și cea care a suferit un accident în timp ce se îndrepta la întâlnirea cu Burlacul, a fost nevoită să se retragă.