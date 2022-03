Chefi fără limite, 1 martie 2022. Concurenții au intrat în casele grecilor din Lesbos. Au făcut o descoperire ce i-a uluit

Rebecca Bumputu (Becky) și Istvan Kozocsa de la echipa mov au ajuns la destinație, acolo unde s-au bucurat de o primire neașteptat de călduroasă. Nu doar familia i-a impresionat, ci și locul în care au ocazia să-și demonstreze priceperea în arta culinară, după ce cu seară în urmă nu au câștigat imunitatea.

“Mamă, unde am ajuns!”, spune Becky. “Nu știu, dar uite ce frumos e!”, remarcă Istvan Kozocsa.

“Oau, deci, atât de tare mă emoționează locurile astea! Nu știu, dacă nu ești aici și nu simți și nu vezi… eu nu pot să descriu! Când am intrat și am văzut și casa, curtea și oamenii, din nou am rămas mască!”, spune Istvan Kozocsa.

Rebecca Bumputu (Becky) și Istvan Kozocsa, fascinați de familia și locuința în care vor găti: “Am simțit că vrea să ne ofere tot”

Casa în care au intrat are o poveste uimitoare. Cu o arhitectură care datează de zeci de ani și cu obiecte ce păstrează în ele istoria fiecărui om ce a locuit în ea, casa pare a fi un exponat de muzeu încă locuit!

“Casa a fost făcută de un strămoș al soțului meu. Și omul ăla i-a dat casa fiicei sale, când ea avea să se mărite. Din acel moment casa acesta se dădea doar fetelor familiei, făcând parte din zestrea lor. Până când socrul meu a rupt tradiția și a decis să i-o lase fiului, adică soțului meu. Și eu acum vreau să i-o las fiului și, mai departe, nepotului meu. Sper ca și ei să facă ca mine în viitor”, spune proprietara casei.

“Înăuntru sunt tot felul de obiecte, dar autentice. Chei din acelea mari pe care încă le folosesc, adică n-au schimbat nimic! A rămas totul foarte autentic”, spune Becky.

După mirajul locuinței, Becky și Istvan au revenit cu picioarele pe pământ pentru că aveau de rezolvat o probă importantă: gătitul. Când au deschis frigiderul au avut o surpriză uriașă! Alimente câte voiau și apoi au descoperit și curtea generoasă cu pomi fructiferi. Dar, localnicii se pare că i-au uns cel mai mult pe suflet: “Am prins o doamnă foarte, foarte blândă! Am simțit că vrea să ne ofere tot ce are ea. Cât de simplu e și, totuși, câtă frumusețe”, spune Istvan.

17 concurenți sunt gata să demonstreze că au curajul, cunoștințele și ambiția necesare pentru a câștiga titlul de Chefi fără limite.

Care este regulamentul pentru Chefi fără limite, un show original de cooking, travel și aventură produs de Antena 1

Chefi fără limite va aduce în fața telespectatorilor un show de cooking cu ingrediente de top: 3 chefi celebri – chef Sorin Bontea, chef Florin Dumitrescu și chef Cătălin Scărlătescu, locuri spectaculoase, rețete tradiționale, misiuni atent puse la punct, competiție și suspans.

Chefii trebuie să își împartă echipa în alte trei echipe de câte 2 oameni, pentru a participa la 3 misiuni simultane. Fiecare dintre aceste misiuni este legată de bucătărie și de ingredientele specifice acestei zone, iar odată castigate, ele aduc avantaje importante în lupta pentru imunitate. La una dintre aceste misiuni va participa și câte un chef, în încercarea de a-și duce echipa spre victorie. Emisiunea Chefi fără limite este disponibila integral pe Antena Play.

Prima ediție a fiecărei etape pune în joc imunitatea individuală. Chef-ul echipei care câștigă proba de gătit are dreptul să numească un concurent care scapă de o posibilă eliminare în etapa respectivă. Tema de gătit este stabilită de fiecare dată în această primă probă a etapei de chef-ul local, un invitat special al fiecărei zone în care vor ajunge.

O farfurie specifică locului, cu ingrediente caracteristice zonei respective, gătită de chef-ul local va trebui reprodusă sau reinterpretată de fiecare echipă în proba pentru imunitatea individuală. Pe tot parcursul sezonului, acest dish va putea fi gustat în premieră și de către telespectatori, pentru că va fi disponibil într-o secțiune special creată pe Tazz. Tot acolo, chef Sorin Bontea vine cu o propunere săptămânală de preparate care conțin ingrediente locale.

Metoda de jurizare este și ea surprinzătoare și cu siguranță va aduce multe emoții nu doar concurenților, ci și celor aflați în fața micilor ecrane. Cum se vor descurca chefii, cât sunt de motivați concurenții și cine pornește cu dreptul în noua aventura culinară, telespectatorii vor afla în fiecare luni, marţi şi miercuri, de la ora 20.30, la Antena 1.