Chefi fără limite, 2 martie 2022. Cine a câștigat imunitatea de grup și ce echipă riscă să piardă un concurent

Echipa verde și cea mov au avut misiunea de-a pregăti mezze grecești folosind, printre altele, și cinci ingrediente românești impuse de Irina Fodor. Când timpul de gătit s-a încheiat, cei 13 jurați au degustat și au ales ce farfurie i-a impresionat mai mult.

Apoi, Irina Fodor a anunțat cine a câștigat imunitatea de grup și ce echipă riscă să piardă un concurent, în ediția 6 a emisiunii Chefi fără limite de la Antena 1.

Cine a câștigat imunitatea de grup și ce echipă riscă să piardă un concurent în ediția 6 a emisiunii Chefi fără limite

Plini de speranță și dornici să scape de proba individuală, ce se poate încheia cu eliminarea unuia dintre concurenți, Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu au așteptat rezultatul votului.

„Mă uit acum în ochii voștri și văd entuziasm și asta mă bucură. În acest moment sunteți două echipe și în câteva minute va rămâne doar una. Unii dintre voi vor merge să se relaxeze. Ceilalți, în schimb, vor rămâne aici și vor lupta cu tot ce mai au ca să nu plece din concurs. Am avut 13 jurați, au cântărit, au analizat și au votat. În acest moment, totul este decis și rezultatul final urmează să îl aflăm”, a zis Irina Fodor, înainte de vot.

Citește și: Chefi fără limite, 2 martie 2022. Certuri în echipa mov a lui Cătălin Scărlătescu. Ce s-a întâmplat

„Sper să n-am echipa la această probă. Noi așa am făcut și în primul stage, am câștigat prima probă, am pierdut imunitatea mare, dar ne-am concentrat apoi pe imunitatea mică”, a dezvăluit Sorin Bontea, sperând că nu va avea concurenții la ultima probă de gătit, cea individuală.

„Sunt foarte curios de tot ce urmează să se întâmple. Mai frică decât mi-a fost acum nu mi-a fost niciodată, îmi tremură chiloții pe mine!”, a zis Cătălin Scărlătescu, înainte să se dea voturile.

Apoi, rând pe rând, cei 13 jurați și-au făcut apariția și au acordat voturile, în funcție de preferințe. Primul vot a mers către echipa verde a lui Sorin Bontea, lucru ce a adus o rază de speranță în plus. Farfurie după farfurie, grecii din insula Lesbos, locul unde se desfășoară al doilea stage din emisiunea Chefi fără limite, au votat și au decis cine a gătit cel mai bine la proba de mezze cu ingrediente românești.

Citește și: Chefi fără limite, 2 martie 2022. Raul și Cătălin Scărlătescu, tensiuni uriașe! De ce s-au certat și ce s-a întâmplat

Bucuria a fost imensă atunci când ultimele farfurii s-au spart și verdictul a fost evident: Sorin Bontea a primit imunitatea de echipă și scapă de o posibilă eliminare. La celălalt banc de lucru, dezamăgirea a atins cote uriașe, încă o dată. Negru de supărare, Cătălin Scărlătescu a înțeles că se află, din nou, într-o situație dificilă.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția 6 a show-ului Chefi fără limite de la Antena 1 ca să vezi ce a urmat.

Care este regulamentul pentru Chefi fără limite, un show original de cooking, travel și aventură produs de Antena 1

Chefi fără limite va aduce în fața telespectatorilor un show de cooking cu ingrediente de top: 3 chefi celebri – chef Sorin Bontea, chef Florin Dumitrescu și chef Cătălin Scărlătescu, locuri spectaculoase, rețete tradiționale, misiuni atent puse la punct, competiție și suspans.

Chios, Lesbos, Limnos, Seres, Meteora, Corfu, Mani, Creta, Naxos, Atena sunt cele 10 insule grecești pe unde se vor plimba echipele, în goana după victorie.

Chefii trebuie să își împartă echipa în alte trei echipe de câte 2 oameni, pentru a participa la 3 misiuni simultane. Fiecare dintre aceste misiuni este legată de bucătărie și de ingredientele specifice acestei zone, iar odată castigate, ele aduc avantaje importante în lupta pentru imunitate. La una dintre aceste misiuni va participa și câte un chef, în încercarea de a-și duce echipa spre victorie. Emisiunea Chefi fără limite este disponibila integral pe Antena Play.

Citește și: Cum poți comanda preparatele prezentate la Chefi fără limite de la Antena 1, primul show TV care îmbină gătitul cu călătoriile

Prima ediție a fiecărei etape pune în joc imunitatea individuală. Chef-ul echipei care câștigă proba de gătit are dreptul să numească un concurent care scapă de o posibilă eliminare în etapa respectivă. Tema de gătit este stabilită de fiecare dată în această primă probă a etapei de chef-ul local, un invitat special al fiecărei zone în care vor ajunge.

O farfurie specifică locului, cu ingrediente caracteristice zonei respective, gătită de chef-ul local va trebui reprodusă sau reinterpretată de fiecare echipă în proba pentru imunitatea individuală. Pe tot parcursul sezonului, acest dish va putea fi gustat în premieră și de către telespectatori, pentru că va fi disponibil într-o secțiune special creată pe Tazz. Tot acolo, chef Sorin Bontea vine cu o propunere săptămânală de preparate care conțin ingrediente locale.

Metoda de jurizare este și ea surprinzătoare și cu siguranță va aduce multe emoții nu doar concurenților, ci și celor aflați în fața micilor ecrane. Cum se vor descurca chefii, cât sunt de motivați concurenții și cine pornește cu dreptul în noua aventura culinară, telespectatorii vor afla în fiecare luni, marţi şi miercuri, de la ora 20.30, la Antena 1.