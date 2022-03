Chefi fără limite, 8 martie 2022. Povestea emoționantă a unei familii de greci. Ce probe au primit concurenții pentru noi avantaje

Doamna colonel, Daniela Andronie Rădulescu, a fost emoționată până la lacrimi de povestea familiei unde va trebui să gătească în această ediție. Emoțiile au încercat-o încă de când a pășit în curtea localnicilor din Lemnos, ca mai apoi să descopere, pe lângă amabilitatea familiei, și povestea dureroasă care i-a marcat pe cei ce le-au deschis larg ușa.

Povestea emoționantă a unei femei din Grecia, care și-a pierdut fiica la o vârstă fragedă: “Prima mea fiică este prin preajmă, dar nu e cu noi!”

Într-o casă din piatră, cu o arhitectură veche și îngrijită fabulos, Mariana Tarbuc (Primărița) și doamna colonel, Daniela Andronie Rădulescu fac cunoștință cu localnicii în casa cărora urmează să pregătească o masă excepțională. Cele două au fost curioase să afle mai multe despre cei pe care îi vor desfăta, însă nu s-au așteptat să audă o astfel de poveste, ca cea care a marcat familia din Lemnos. “Ne-a întâmpinat o familie de vis! Atât de caldă!”, remarcă doamna colonel, Daniela Andronie Rădulescu.

“Sunt din Lemnos, dar am fost născută în Australia, Sidney. Am venit aici cu familia pentru că părinții mei au decis să se mute în Grecia”, așa începe povestea proprietarei. Acesta și-a găsit marea dragoste în Lemnos, actualul său partener de viață, alături de care a avut două fete.

Concurentele au intrat în casă și au fost impresionante de un tablou, moment în care doamna casei le-a mărturisit că este făcut de fiica sa, care s-a stins din viață la 34 de ani.

“Prima mea fiică… ea încă mai este aici, este prin preajmă, dar nu este cu noi! În urmă cu trei ani am pierdut-o. Cancer, desigur… Cancer mamar. Prima dată, doctorul ne-a spus că mai are între 6 luni și un an și jumătate. l-am plesnit pe doctor și i-am zis că nu-mi cunoaște fiica! Ea a luptat 14 ani împotriva cancerului. A trăit până la 34 de ani, dar a avut o viață plină, a făcut tot ce a vrut, a trăit fiecare clipă. Ea voia să facă totul! Și ce le spun eu uneori oamenilor este că fiica mea a trăit până la 34 de ani, dar viața ei a fost mai plină decât a unei femei de 80 de ani. Viața nu a fost ușoară pentru mine, dar, știi, mergi înainte! Nimeni nu trebuie să se oprească din a lupta! Toți trebuie să lupte”, povestește proprietara casei.

“În momentul în care îți pleacă copilul în altă galaxie, nu există nimic mai dureros. Credeți-mă, mă rog la Dumnezeu tot timpul să nu cumva să fiu în poziția aia în care să-mi place copilul. Nu concep! Îți dorești să mori, să pleci, să nu mai simți durerea”, mărturisește cu lacrimi în ochi doamna colonel, Daniela Andronie Rădulescu.

“Știu că fiica mea este aici, știu că vrea să merg mai departe și așa voi face! Mergi mai departe, cazi și te ridici din nou!”, mai spune localnica din Lemnos.

Ce probe au de îndeplinit concurenții în ediția din 8 martie 2022

Probele sunt legate de alimente renumite din Lemnos, cele care au pus bucătăria Greciei pe harta culinară a lumii și cele pe care localnicii le folosesc cel mai des în mâncare. Astfel, concurenților și chefilor li s-au pregătit probele de astăzi.

Proba VIN: La proba vinului concurenții și chefii trebuie să culeagă și să zdrobească 10 kg de struguri cu picioarele. Echipa câștigătoare poate bloca la fiecare 10 minute cate un concurent din celelalte echipe în timpul probei de diseară.

Proba BRUNCH: Concurenții trebuie să gătească o masă localnicilor din Lemnos. La echipele care pierd, doar câte un singur om va avea voie să guste pe tot parcursul probei de diseară.

Proba Joker: Se afla mâine cine a câștigat Jokerul. Acesta oferă șansa chefului câștigător să salveze de la eliminare un concurent din echipa sa.

16 concurenți sunt gata să demonstreze că au curajul, cunoștințele și ambiția necesare pentru a câștiga titlul de Chefi fără limite. Chef Cătălin Scărlătescu a pierdut doi concurenți, pe Raul Bodoșcă în ediția din 2 martie 2022 și pe Lucian Pupăzan în ediția din 23 februarie 2022.

Care este regulamentul pentru Chefi fără limite, un show original de cooking, travel și aventură produs de Antena 1

Chefi fără limite va aduce în fața telespectatorilor un show de cooking cu ingrediente de top: 3 chefi celebri – chef Sorin Bontea, chef Florin Dumitrescu și chef Cătălin Scărlătescu, locuri spectaculoase, rețete tradiționale, misiuni atent puse la punct, competiție și suspans.

Chefii trebuie să își împartă echipa în alte trei echipe de câte 2 oameni, pentru a participa la 3 misiuni simultane. Fiecare dintre aceste misiuni este legată de bucătărie și de ingredientele specifice acestei zone, iar odată castigate, ele aduc avantaje importante în lupta pentru imunitate. La una dintre aceste misiuni va participa și câte un chef, în încercarea de a-și duce echipa spre victorie. Emisiunea Chefi fără limite este disponibila integral pe AntenaPlay.

Prima ediție a fiecărei etape pune în joc imunitatea individuală. Chef-ul echipei care câștigă proba de gătit are dreptul să numească un concurent care scapă de o posibilă eliminare în etapa respectivă. Tema de gătit este stabilită de fiecare dată în această primă probă a etapei de chef-ul local, un invitat special al fiecărei zone în care vor ajunge.

O farfurie specifică locului, cu ingrediente caracteristice zonei respective, gătită de chef-ul local va trebui reprodusă sau reinterpretată de fiecare echipă în proba pentru imunitatea individuală. Pe tot parcursul sezonului, acest dish va putea fi gustat în premieră și de către telespectatori, pentru că va fi disponibil într-o secțiune special creată pe Tazz. Tot acolo, chef Sorin Bontea vine cu o propunere săptămânală de preparate care conțin ingrediente locale.

Metoda de jurizare este și ea surprinzătoare și cu siguranță va aduce multe emoții nu doar concurenților, ci și celor aflați în fața micilor ecrane. Cum se vor descurca chefii, cât sunt de motivați concurenții și cine pornește cu dreptul în noua aventura culinară, telespectatorii vor afla în fiecare luni, marţi şi miercuri, de la ora 20.30, la Antena 1.