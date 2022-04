Chefi fără limite, episodul 20 din 5 aprilie 2022. Cine a câștigat imunitatea de echipă și ce s-a întâmplat în ziua a doua la Mani

A doua zi în Mani, în cel de-al șaptelea stage de la Chefi fără limite, a început cu o trezire bruscă pentru concurenții din cele trei echipe.

Plin de energie, Cătălin Scărlătescu a venit să bea cafea alături de concurenții din echipa sa și a încercat să discute și să analizeze ce și unde s-a greșit la probe sau la misiuni, pentru a învăța din greșeli. Și pentru Florin Dumitrescu este o zi destul de grea, fiindcă și el, ca și liderul echipei mov, riscă să piardă un concurent, lucru ce poate afecta din plin verdictul probei pentru imunitatea de echipă.

Vă reamintim faptul că, datorită unui bonus special pe care a reușit să îl câștige, Sorin Bontea are dreptul în această etapă de la Chefi fără limite să facă un schimb de concurenți, adică să înlocuiască pe cineva din echipa sa cu un alt concurent din altă echipă.

Și chiar în timp ce serveau micul dejun și încercau să ghicească ce surprize aduce a doua zi din Mani, în etapa a șaptea de la Chefi fără limite, cutiile misterioase și-au făcut apariția. Echipa verde, în schimb, a primit doar un meniu. Așa am putut afla ce a pregătit Irina Fodor atât pentru chefi, cât și pentru concurenți, înainte de proba pentru imunitatea de echipă:

Cătălin Scărlătescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea s-au gândit bine și au decis ce concurenți vor lua cu ei la prima probă, dar și pe cine trimit la proba de brunch.

Apoi, înarmați cu voință și cu dorința de-a câștiga, chefii și concurenții aleși au pornit către probele de avantaje, de dinaintea probei de gătit pentru imunitatea de echipă. A doua zi din Mani, în stage-ul șapte de la Chefi fără limite, anunță surprize la tot pasul, căci deși au aflat ce misiuni au, Irina Fodor nu a dezvăluit și care sunt bonusurile ce pot fi câștigate.

Florin Dumitrescu l-a ales pe Iman, Sorin Bontea a ales pe Mexicanu` și Cătălin Scărlătescu a mizat pe priceperea lui Tudor (Ken). Odată ajunși la punctul de întâlnire cu chef Iosif Ștefănescu, aceștia au aflat ce îi așteaptă.

Cronometrul a pornit și cele trei echipe au pornit imediat la cules fructe de cactus, folosind instrumentul primit. Țepii au dat multe bătăi de cap, însă fiecare a încercat să se miște cât mai repede și mai eficient cu putință.

Între timp, ceilalți concurenți au participat la proba de Brunch. Laura și Nobo, Primărița și doamna colonel și Istvan și Tanya s-au dus la câte o familie de greci din Mani și, după ce s-au uitat prin frigidere și prin cămară, au încercat să decidă ce preparate pot găti la brunch, folosind totodată și ingredientele primite de la Irina Fodor.

Unii au fost mai norocoși sau mai inspirați, alții s-au adaptat pe parcurs. Un moment destul de dificil prin care au trecut cele trei echipe a fost acela de-a alerga pe drumuri și de-a bate pe la porțile vecinilor, pentru a face rost de diferite alte ingrediente, necesare unui brunch făcut ca la carte.

Emoțiile au fost destul de mari și, în mod inevitabil, nu au lipsit discuțiile aprinse sau situațiile în care gătitul nu a mers la fel de bine precum se credea inițial. Totuși, fiecare a încercat să dea tot ce a avut mai bun pentru ca brunch-ul să fie unul cât mai gustos și surprinzător și bogat.

Irina Fodor și Bontea, Scărlătescu și Dumitrescu, la Chefi fără limite

Tot în a doua zi din stage-ul șapte de la Chefi fără limite, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu s-au întâlnit cu Irina Fodor și au aflat că, la proba pentru Joker, trebuie să gătească farfurii cât mai gustoase și aspectuoase folosind un ingredient deosebit: obrăjorul de vită.

Miza este mare, căci cine câștigă Jokerul poate salva de la eliminare un concurent din echipa sa, în cazul în care se va afla în această situație. Totuși, condițiile de gătit nu au fost deloc ușoară, căci vântul a încurcat din plin.

„Florin s-a apucat să facă obrăjorul de vită așa cum se face. Și la un moment dat, el se uita la obrăjor și obrăjorul de vită la el, nu se făcea, stătea așa. Am luat o bucățică mai roz așa și rumegam la el. Era tare ca piatra! Ne-am străduit să gătim, dar e destul de greu să gătești în mediul ăsta”, a zis Sorin Bontea.

Pe lângă vântul puternic, la un moment dat a început și ploaia. Surpriza a fost mare atunci când Irinei Fodor i s-a făcut „milă” de chefi și a decis să le mai acorde zece minute în plus la gătit, ca o compensație pentru vremea furtunoasă din Mani.

La un moment dat, chefii s-au prins că gazul mergea, dar nu existau și flăcări. Din cauza vântului, buteliile mergeau în gol și acest lucru a încurcat cumplit. Când farfuriile au fost gata, acestea au fost trimise la degustarea făcută de chef Vasilis din Mani. După ce a terminat de degustat, acesta a analizat atent texturile, prezentarea și gustul și, la final, acesta a scris pe un bilet numele acelui chef care primește Jokerul!

Chefii și concurenții s-au întâlnit apoi cu Irina Fodor, pentru a afla cine a câștigat avantajele puse în joc în cea de-a doua zi din Mani, în stage-ul șapte de la Chefi fără limite, dar și pentru a descoperi ce trebuie să gătească la proba pentru imunitatea de echipă.

Înainte însă, Sorin Bontea a decis să își folosească amuleta ce îi permite un schimb de concurenți.

„Am un avantaj de data trecută, am câștigat o amuletă și o voi folosi, așadar voi schimba un concurent din echipa mea cu unul dintre concurenții din celelalte două echipe. Făcând această mutare zic eu că îmi voi ajuta echipa mai mult. Nu a fost ușor, pentru că m-am atașat de ei, dar nu am ce să fac, fiindcă astea sunt regulile. Sper că făcând această mutare voi câștiga și mai multe probe. Îl voi schimba pe Mexicanu` cu Mariana Primărița”, a fost vestea complet neașteptată dată de Sorin Bontea.

„Nu pot să cred, nu pot să cred”, au zis cei din echipa albastră.

Bucuria a fost mare însă pentru cei din echipa mov, care au reușit să rămână în formula actuală.

„E ceva ce nu înțeleg, e ceva ce numai Bontea știe”, a fost de părere Cătălin Scărlătescu.

„Mariana e foarate muncitoare, rapidă, consider că în așa fel îmi ajut echipa”, și-a motivat Bontea decizia.

Apoi, după ce au curs lacrimi și s-au făcut dezvăluiri neașteptate, iată că a venit momentul mult așteptat: verdictul probei de brunch. De data aceasta, proba a fost câștigată de echipa mov, spre marea bucurie a lui Scărlătescu. Proba cactusului a fost câștigată de echipa albastră.

„Dragii mei, am să vă spun întâi care este tema zilei, dupăc are am să vă dau meniurile surpriză cu avantajele. Este ziua a doua a etapei a șaptea, ziua în care se dă marea bătălie pe echipe. M-am gândit să vă ofer o temă în ton cu locul: cactușii, ziși și pere țepoase”, a fost vestea neașteptată dată de Irina Fodor.