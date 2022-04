Finala Chefi fără limite, 27 aprilie 2022. Cine este câștigătorul Chefi fără limite. Daniel Jumuga (Nobo) pleacă acasă cu premiul

Finala Chefi fără limite a început cu primele impresii după o seară absolut spectaculoasă în care s-au decis finaliștii Laura Eremia, Daniel Jumuga (Nobo) și Istvan Kozocsa, primul trimis în finală de chef Cătălin Scărlătescu. Trei eliminări au zguduit puternic, mai ales pe chef Dumitrescu Florin, care a rămas fără niciun concurent în finală.

După o călătorie de două luni prin 10 destinații spectaculoase de pe meleaguri elene, după zeci de misiuni și sesiuni de gătit în cele mai dificile condiții, a venit momentul mult așteptat.

Regulile Finalei Chefi fără limite. Ce trebuie să pregătească Laura Eremia, Daniel Jumuga (Nobo) și Istvan Kozocsa, în episodul din 27 aprilie 2022

Regulile finalei sunt și ele speciale. Cei trei concurenți au de pregătit un starter cu homar și stridii, un main course și un desert fabulos. Fiecare preparat va fi notat separat de juriu, iar la final cel care va obține cea mai mare medie va fi desemnat câștigător.

Cei care vor decide cine merită trofeul Chefi fără limite sunt Chef Ettore Botrini, unul dintre cei mai apreciați chefi din Grecia, deținătorul unei stele Michelin, Chef Adam Kodovas și Chef Vasilis Mouratidis, doi dintre jurații Chefi la cuțite varianta grecească, Chef Florin Dumitrescu, aflat pentru prima oară în postura de a juriza o finală și Marius Tudosiei și Chef Iosif Ștefănescu, care pe lângă rolul de co-prezentatori ai emisiunii sunt și doi mari cunoscători ai artei gastronomice.

S-a dat START la una dintre cele mai fierbinți seri, care aduce în fața telespectatorilor marele câștigător Chefi fără limite! Încă din preselecții, când au pășit timizi pe treptele unei aventuri ce promitea mult, concurenții au visat să cucerească meleagurile Greciei cu talent, determinare și pasiune, alături de chefi cu o experientă greu de egalat în tainele gastronomiei, care vor să câștige.

Ce s-a întâmplat în episodul 30 din 27 aprilie 2022, în Finala Chefi fără limite, desfășurată în Atena

În episodul de miercuri, din 27 aprilie 2022, în Finala Chefi fără limite, desfășurată în Atena, concurenții au luptat pentru a-și câștiga coechipierii pentru proba finală. Dis-de-dimineață s-au întâlnit cu Irina Fodor care l-a explicat ce au de făcut.

"Dragii mei, dragi, bună dimineața!, Istvan dacă te mai uiți așa la mine, îmi dau și mie lacrimile", spune Irina Fodor.

"Am mari emoții, suntem în finală! Mă bucur că astăzi concurez cu Nobo și cu Laura. Asta mi-am dorit de la început. Am trecut prin 10 etape... Cea mai frumoasă experiență din viața mea", spune Istvan.

Nobo, la fel de emoționat, spune ce simte pentru acestă finală: "Grecia a fost minunată, plină de provocări. Cel mai important este că am depășit aproape toate limitele pe care le am avut în acest concurs. Mai este doar o limită de depășit, ziua de astăzi și îmi place la nebunie că am intrat în acest concurs să gătesc împotriva a trei prieteni".

"Mă bucur foarte mult că sunt alături de Nobo și Istvan. Sunt cele două personale alături de care mi-am dorit să ajung în momentul ăsta Abia aștept să ne jucăm astăzi, în ultima zi de concurs", spune Laura Eremia.

A fost o călătorie lungă, care i-a transformat pe concurenți până în cele mai mici adânci ale ființei lor! Se pot lăuda acum ca fiind niște bucătari de esență tare, care au rezistat până la final și au luptat enorm pentru a-și cuceri locul în Marea Finală Chefi fără limite, un cooking show ce adus aventura și talentul pe cele mai înalte culmi ale perfecțiunii.

"Mă înclin în fața voastră. Aveți de trecut o ultimă provocare, trebuie să fiți pregătiți pentru o zi intensă! Tot ce ați experimentat până acum trebuie să se concentreze într-o ultimă declarație de dragoste pentru Grecia. Înainte să plecați în ultima aventură de pe străzile Atenei, vă mai spun ceva care vă va ajuta la proba de gătit a marii finale. Diseară veți avea niște teme, va trebui să includeți niște ingrediente în meniurile voastre. La starter trebuie să includeți homar și stridii, la main course trebuie să includeți cartoful alb, iar la desert trebuie să includeți mierea.

Pentru proba Supremă de diseară veți gătit pentru un juriu de excepție, iar pentru asta vă trebuie ajutor, vă trebuie echipă alături, care să vă susțină și să vă ajute să câștigați premiul cel Mare și titlul de Chef fără limită. Obținerea acestui ajutor depinde numai de voi. Șase dintre colegii voștri eliminați vă așteaptă în șase locuri diferite. Colegii voștri vă așteaptă în niște taverne. De la mine veți primi numele acestor taverne, prima și prima oară, trebuie să găsiți locațiile. Toate tavernele se află în cartierul Placa.

Pentru a câștiga ajutorul unui coleg atunci când ajungeți la taverna respectivă, trebuie să răspundeți corect la o întrebare, dacă nu ați răspund corect, mergeți mai departe și vă mai încercați norocul la următoarea ta unde vă așteaptă alt posibil ajutor. Dacă ați ajuns la tavernă și nu vedeți pe nimeni, înseamnă că acest concurent care a fost desemnat să vă aștepte acolo a fost luat de altcineva. Fiecare dintre voi are dreptul să aleagă doi. Aveți libertatea să alegeți pe cine vreți, așa că dacă voi ajungeți la una dintre tabel, dar nu doriți să colaborați diseară cu colegul care vă așteaptă acolo, sunteți liber să mergeți la următoarea taverna. Strategia este doar a voastră!", spune Irina Fodor.

Cum arată echipele din Marea Finală Chefi fără limite, din 27 aprilie 2022

Ne întoarcem în tensiunea ultimei zile de pe traseul aventurii Chefi fără limite. Cei trei finaliști trebuie să își aleagă coechipierii cu care vor găti în marea finală, iar asta îi trimite în misiune. Cu pozele primite de la Irina trebuie să depisteze o tavernă din centrul vechi al Atenei, în Placa, unde îi așteaptă câte un concurent. Cei trei gonesc pe străzile aglomerate pentru a-și face o echipă finală ca la carte.

Laura Eremia: Francisc Șandor și Daniel Iulian Tudor (Ken)

Francisc Șandor și Daniel Iulian Tudor (Ken) Daniel Jumuga (Nobo) : Daniela Andronie Rădulescu (doamna colonel), Mariana Tarbuc (Primărița)

: Daniela Andronie Rădulescu (doamna colonel), Mariana Tarbuc (Primărița) Istvan Kozocsa: Tanya Povenskaya și Iman Abushov

Toată lumea a plecat în căutarea colegilor, nu a fost deloc ușor, ghicitorile fiind destul de grele și au testat ținerea de minte a celor trei pretendenți la maele premiu. Într-un final, s-au format echipele mult dorite pentru Finala Chefi fără limite din 27 aprilie 2022.

Finaliștii au reușit prima performanță în această zi importantă. Au fiecare o echipă cu care vor găti meniul de finală. Emoțiile sunt mari și pentru cei trei chefi, iar Irina Fodor vine mereu cu noi surprize pentru ei. Aceștia au făcut cunoștință cu juriul de diaseră și au aflat ce le place, astfel încât să-și poată ghida concurenții în proba supremă, la sfârșitul căreia show-ul își va desemna câștigătorul.

Cum s-a desfășurat proba supremă de gătit, în Finala Chefi fără limite din 27 aprilie. Ce surpize au avut concurenții

Irina Fodor pășește pe arena ultimei bătălii culinare îmbrăcată într-o rochie splendidă și este primită în ropote de aplauze. "Eu trebuie să vă aplaud pe voi", spune Irina Fodor.

Este primul sezon al acestui show unde concurenții și telespectatorii au cunoscut bucătăriile lumii, cu cei mai buni bucătari de la noi, în expediții culinare conduse de cei trei chefi fără limită. Nu întâmplător prima țară a fost Grecia! Privită doar din perspectiva celor care au cunoscut-o în vacanță, se rezumă la plajă însorită și la câteva specialități locale de taverne.

Dar prin intermediul acestui format spectaculos, ne-am dat seama că este mai mult decât atât, a fost fabulos, copleșitor, primitor, fascinant și asta pentru că chefii și echipele au luat de fiecare dată totul de la origine, până în tigaie.

Ajunși în bucătăria finalei, Irina Fodor îi anunță că trebuie să gătească șapte farfurii pentru fiecare fel din meniu: starter, main course și desert. În total 21 de farfurii. Pentru proba supremă de gătit concurenții au la dispoziție două ore.

"Eu zic că în 45 de minute trebuie să scoateți starterul, după alte 30 de minute main course-ul și după alte 45 de minute desertul", spune Irina Fodor.

"Iată-vă la final, în fața unei partide de gătit de pe urmă. Veți scrie ultimul act al acestei aventuri în Grecia. În mâinile voastre se află destinul acestui prim sezon. Chefii au avut încredere în voi v-au oferit o șansă pe care o voi ați jucat-o impecabil până în acest moment. Acum, totul ține numai de voi, de talentul și voința voastră", mai spune prezentatoarea tv.

Ne întoarcem în atmosfera emoționantă a marii finale. Este o zi cu totul aparte în care surprizele se țin lanț în platou, atât pentru chefi, dar mai ales pentru concurenți luați prin surprindere de o neașteptată întâlnire cu oameni dragi.

Concurenții au fost susținuți în finală de cei mai apropiați oameni ai inimii lor. La Istvan a venit cea mai bună prietenă din facultate, la Nobo a venit soția lui "Nobolina" și pentru Laura Eremia a venit soțul ei, Gabi.

După ce lacrimile au curs pe obrajii finaliștilor în urma vizitelor neașteptate, Francisc Șandor a întrerupt anunțul Irinei Fodor pentru a face el însuși un anunț: "Irina? N-am putut să plec din emisiunea asta fără să mă țin de promisiune. Ce ai spus tu cândva? Dar vreau să spui!"

"Dacă mai primești încă o imunitate, trebuie să te tatuezi!", spune Irina. Zis și făcut! Francisc a venit lângă prezentatoarea TV și și-a arătat tatuajul: IMUN scrie pe brațul acestuia.

Cine este câștigătorul Chefi fără limite. Daniel Jumuga (Nobo) pleacă acasă cu premiul de 30.000 de euro. Sorin Bontea câștigă trofeul Chefi fără limite

Rivalitatea dintre ei sfidează granițele și a cuprins rețetele lumii. Intuiția chefilor a fost pusă la treabă în preselecții.

În rândul multor pasionați de gătit, fiecare chef și-a ales câte șase concurenți cu spirit de echipă și cu poftă de aventură, alături de care au pornit “cu toate pânzele sus”. Show TV a combinat într-un mod spectaculos gătitul cu aventura și călătoriile.

Sezonul acesta chefii au luat asalt bucătăria mediteraneană, într-un labirint al aromelor, într-un templu al gusturilor: Grecia. Acolo unde alături de echipele lor au avut parte de un festin vizual și culinar, dar și un război al celor mai bune preparate.

După mai bine de două ore în care au gătit la foc continuu, după un lung șir de emoții care păreau să scape de sub control, după o serie de farfurii impecabile jurizate și cioburi care au acoperit podeaua, numele câștigătorului avea să fie anunțat: Daniel Jumuga (Nobo).

Seara a culminat cu momentul spectaculos în care Irina Fodor i-a înmânat trofeul lui chef Sorin Bontea și cecul de 30.000 de euro lui Daniel Jumuga (Nobo), care a primit vestea uimit.

CÂȘTIGĂTORUL CHEFI FĂRĂ LIMITE: DANIEL JUMUGA (NOBO)

Daniel Jumuga (Nobo) a câștigat premiul de 60.000 de euro, după ce a obținut cele mai multe puncte. Preparatele sale au impresionat jurații de top și l-au făcut câștigător. Chef Sorin Bontea a câștigat trofeul Chefi fără limite.

Finala Chefi fără limite a strălucit în culoarea verde, iar mândru peste măsură, chef Sorin Bontea și-a îmbrățișat echipa și câștigătoarea. Juratul și-a adăugat încă un titlu în palmaresul sezoanelor la cuțite adjudecate.

Zece etape departe de casă au luptat zi de zi cu timpul, cu necunoscutul și cu propriile limite. Orgoliile și-au spus cuvântul, iar viața s-a redus la strictul necesar.

Gătitul a devenit o rutină, dar în condiții spartane, în locuri neconvenționale, au gătit după tehnicile locului, cu ustensilele specifice greu de confecționat, după rețete locale, cu ingrediente de acolo. Mai mult, au fost jurizați de oamenii locului, greu de influențat, iar regulamentul show-ului nu a fost deloc simplu!

Care este regulamentul pentru Chefi fără limite, un show original de cooking, travel și aventură produs de Antena 1

Chefi fără limite va aduce în fața telespectatorilor un show de cooking cu ingrediente de top: 3 chefi celebri – chef Sorin Bontea, chef Florin Dumitrescu și chef Cătălin Scărlătescu, locuri spectaculoase, rețete tradiționale, misiuni atent puse la punct, competiție și suspans.

Chefii trebuie să își împartă echipa în alte trei echipe de câte 2 oameni, pentru a participa la 3 misiuni simultane. Fiecare dintre aceste misiuni este legată de bucătărie și de ingredientele specifice acestei zone, iar odată castigate, ele aduc avantaje importante în lupta pentru imunitate. La una dintre aceste misiuni va participa și câte un chef, în încercarea de a-și duce echipa spre victorie. Emisiunea Chefi fără limite este disponibila integral pe AntenaPlay.

Prima ediție a fiecărei etape pune în joc imunitatea individuală. Chef-ul echipei care câștigă proba de gătit are dreptul să numească un concurent care scapă de o posibilă eliminare în etapa respectivă. Tema de gătit este stabilită de fiecare dată în această primă probă a etapei de chef-ul local, un invitat special al fiecărei zone în care vor ajunge.

O farfurie specifică locului, cu ingrediente caracteristice zonei respective, gătită de chef-ul local va trebui reprodusă sau reinterpretată de fiecare echipă în proba pentru imunitatea individuală. Pe tot parcursul sezonului, acest dish va putea fi gustat în premieră și de către telespectatori, pentru că va fi disponibil într-o secțiune special creată pe Tazz. Tot acolo, chef Sorin Bontea vine cu o propunere săptămânală de preparate care conțin ingrediente locale.

Metoda de jurizare este și ea surprinzătoare și cu siguranță va aduce multe emoții nu doar concurenților, ci și celor aflați în fața micilor ecrane. Cum se vor descurca chefii, cât sunt de motivați concurenții și cine pornește cu dreptul în noua aventura culinară, telespectatorii vor afla în fiecare luni, marţi şi miercuri, de la ora 20.30, la Antena 1.