Aseară, când show-ul a fost lider de piață. Chef Scărlătescu și echipa mov, o nouă victorie în minoritate numerică

Duelul i-a trimis în luptă pe bucătarii în tunici albastre și verzi, iar finalul serii a venit cu o veste tristă pentru chef Florin Dumitrescu.

Ciprian Antone a obținut cel mai mic punctaj al serii și a părăsit competiția, la doar câțiva pași de semifinala sezonului 9: ”Regret că voi părăsi competiția în această seară, dar trebuie să fim conștienți de nivelul nostru. Consider că m-am autodepășit în această competiție. Am mers foarte departe, sunt mândru de mine și am ieșit din pricina unei probe dificile. M-am atașat foarte tare de echipa albastră”, a declarat concurentul. ”Ciprian e un om bun și a avut o evoluție imensă de la primul battle până astăzi”, a adăugat chef Florin.

Confruntarea pe echipe cu numărul 15, din sezonul 9, difuzată luni seară pe Antena 1, a clasat cel mai iubit show culinar ca lider detașat de piață pe toate categoriile de public, în intervalul 20.23-24.10 în care a fost difuzat. Cei din fața micilor ecrane au urmărit cu sufletul la gură desfășurarea unei ediții pline de surprize, iar minutul de maximă audiență de la 22.13 a strâns, la nivel național, peste 2.000.000 de telespectatori.

Lider absolut de audiență, pe publicul comercial, „Chefi la cuțite” a condus topul cu o medie de 10.3 puncte de rating și 36,8 % cota de piață, în vreme ce Pro TV se clasa pe locul al doilea cu 5,2 puncte de rating și 18,7 % cota de piață. La orașe, Antena 1 a fost lider cu o audiență medie de 10.2 puncte de rating și 27,6% cota de piață, Pro TV clasându-se pe locul al doilea, cu o medie de 5,3 puncte de rating și 14,5% cota de piață. Și la nivelul întregii populații a țării show-ul a fost lider cu o audiență medie de 8,5 puncte de rating și 22,8% cota de piață, Kanal D ocupând locul al doilea cu 6 puncte de rating și 16% cota de piață.

Antena 1 a fost lider de audință și la nivelul intervalului cel mai vizionat al zilei, prime-time situat între 19.00-23.00. În intervalul cuprins între 19.00-23.00, Antena 1 fost lider de piață și a ocupat primul loc în clasament pe toate categoriile de public. Clasamentul s-a menținut și la nivelul întregii zile, unde Antena 1 a fost prima alegere a telespectatorilor, pe toate categoriile de public.

Diseară, de la 20:30, pe Antena 1, o nouă confruntare pe echipe va isca tensiuni între chefii Bontea, Dumitrescu și Scărlătescu. ”E o probă grea, o situație grea, am obosit și ne aprindem foarte ușor. Ziua asta m-a pus în genunchi, vreau să o uit!”, va afirma chef Florin în urma unei discuții la cuțite cu colegii săi de platou.

Diseară, de la 20:30, concurenții rămași în competiția celui mai iubit show culinar își vor începe ziua cu același gând, acela de a se întoarce în bucătăria Chefi la cuțite, conștienți însă că de data aceasta miza este una mult mai mare. La doar doi pași de semifinală, bucătarii vor trece printr-o nouă confruntare de foc, ce va restabili rândurile la bancurile de lucru.

Cea mai lungă perioadă de confruntări pe echipe din istoria Chefi la cuțite, aproape dublă față de celălalte sezoane, începe să își spună cuvântul.: ”Foarte lung sezonul 9 și încă nu s-a terminat! Nici măcar nu este ultimul battle, este penultimul. S-a gătit mult, au fost multe dueluri individuale. Tragem de noi pentru că realizăm că o să ne fie dor de echipele pe care le avem acum”, vor mărturisi chefii.

Din 15 dueluri individuale, echipa verde a lui chef Sorin Bontea a luptat în 12, motiv pentru care juratul va adopta în seara aceasta o nouă strategie ce speră să îl conducă spre victorie. ”Mi-am pus scaunul lângă ei și le-am spus să dea drumul la treabă. Toată lumea știe ce are de făcut!”, va afirma chef Sorin. ”L-am văzut pe Bontea că stă. Ori are foarte multă încredere în echipa ori, ori deloc și deja a abandonat lupta!”, este de părere chef Florin.

Sub coordonarea celor trei chefi, battle-ul din această seară va începe cu mari emoții care vor duce inevitabil la greșeli și mici conflicte, iar presiunea lucrului contracronometru va îngreuna totul. Bucătarii cu tunici verzi, albastre și mov și-au declarat deja război „la cuțite”, cu speranța că vor putea ajunge în semifinala sezonului 9. Ce echipă va câștiga confruntarea, dar și ce bucătar va pleca acasă în această etapă a concursului, telespectatorii Antena 1 pot urmări diseară, de la 20:30, în cea mai nouă ediție Chefi la cuțite.