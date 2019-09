La așa combinație de ingrediente și condimente nu poate ieși decât un preparat delicios: Coaste de porc vietnameze. Un preparat delicios din bucătăria asiatică.

Rețeta Coaste de porc vietnameze - Ingrediente

3 kg coaste de porc proaspete cu os

400 ml sos de pește (blue dragon)

200 ml sos de soya

43 căței de usturoi

2 buc ghimbir proaspăt

3 ardei iuți, roșii

Sare și piper măcinat

200 gr zahăr brun

300 ml oțet din orez

400 ml sos sweet chili

150 gr pastă de ardei dulce

1 legătură lemmon gras

3 legături de ceapă verde

100 gr alune nesărate

1semințe de susan alb și negru

200 gr orez jasmine

vegeta cu gust de găină

ulei de măsline

4 ardei roșii și portocalii

3 cepe mari

1 pahar sake o băutură alcoolică chinezească

gheață carbonică

Rețeta Coaste de porc vietnameze - Preparare

Se pun coastele la fiert cu 3 linguri de sos de pește, vegeta, sos de soya si se lasă 20-25 de minute sub capac, la foc mare.

Orezul se fierbe 30-40 de minute, la foc mic, în apă cu sare.

Cat timp se prepară coastele tăiem ghimbirul, lemmon gras-ul, ardeii iuți si usturoiul cât de mărunt posibil.

Punem într-un castron un sos de marinat cu sare, sos soya,vegeta, sos de pește.

Tăiem ardeiul și ceapa în cuburi mici.

Scurgem supa de la coaste și păstrăm doar o cană peste care o adăugăm ingredientele din castron.

Lăsăm coastele la marinat 5-10 minute.

Punem ulei in tigaie și prăjim timp de 30 de secunde ghimbirul, ardeii iuți, lemon gras-ul și usturoiul după care adăugăm coastele scurse. Le prăjim bine până când formează o crustă subțire și adăugăm zahărul brun. Le mai ținem puțin pentru a se carameliza.

Mutăm coastele înapoi cu tot ce am prăjit și uleiul într-o tigaie unde adăugăm sosul si supa ce au ăamas în vas, plus oțet, sos sweet chili, pastă de ardei dulce și lăsăm să fiarbă 20 de minute sub capac, după care înlăturăm capacul și lăsăm să scadă.

Servim coastele de porc vietnameze presărate cu alune măcinate, susan și ceapa verde(tăiată în stil chinezesc), alături de orez pus în bol și sake în pahar mic chinezesc cu gheață carbonică.

