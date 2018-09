De ce se pune aspirină în mustul de struguri

Când spui toamnă, spui... must, acea minunată licoare de culoare roz-movalie, care funcționează ca un adevărat medicament pentru oragnismul nostru. Pentru că toamna se culeg și se storc strugurii, perpararea unui must de calitate este principala preocupare a gospodinelor. Multe dintre ele aleg să adauge aspirină în must sau să ”taie mustul cu spirină”. V-ați întrebet ce înseamnă și la ce folosește această tehnică?

Prepararea unui must „ca la carte” am explicat-o, în detaliu, aici. Însă, când vine vorba de conservarea mustului pentru iarnă, tehnicile variază. Una dintre acestea înseamnă ”tăierea mustului cu aspirină”, procedeu tot mai des întâlnit. Să nu uităm că bunicile noastre foloseau aspirina când pregăteau zarzavatul pentru ciorbă.

Revenind insă la must, conservarea să implică următoarele tehnici:

Dacă vrei să dureze mai mult, atunci trebuie să folosești conservant. La 1 litru de must se folosește 1 gram de conservant. Pentru conservare, se scoate 10% din cantitatea de must obținută și se pune într-o altă oală, care se așează pe foc și se încălzește, fără să se ajungă la fierbere. În acel must se dizolvă cantitatea de conservant folosită pentru tot mustul. Apoi se va amestecă cu restul de must, pentru o ultima omogenizare. Conservarea se face la mustul obținut fără fierbere.

O altă metodă de a încetini fermentarea este că mustul să fie ținut la frigider de la câteva zile la câteva săptămâni. Pentru o perioadă și mai lungă, mustul trebuie să fie congelat.

Tăierea mustului cu aspirină se face astel: se adaugă o tabletă de aspirina la 1 litru de must.

