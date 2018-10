Must pentru iarnă. Trei metode de păstrare a mustului pe timpul iernii

Trei metode de păstrare a mustului pe timp de iarnă. Vă propunem 3 metode simple și ingenioase de păstrare a mustului pentru cât mai mult timp.

1. Mustul păstrat la congelator

Congelarea mustului este una dintre cele mai simple metode de păstrare a mustului în starea sa nefermentată. Este recomandat să nu folosiți sticle din poliester pentru a nu influența gustul produsului. Sticlele se lasă goale cam de două, deoarece mustul se dilată și poate exploda sticla în congelator. În momentul în care dorim să consumăm mustul ținut la congelator, îl scoatel și îl lăsăm la temperatura camerei aproximativ 2-3 ore.

2. Mustul păstrat cu hrean

Mustul obținut după zdrobirea strugurilor se lasă să se limpezească. Între timp se rade hreanul (spălat numai) prin răzătoarea mică. Se amestecă cu mustul și se pune în damigeană de 50 de litri. Se lasă aproximativ două săptămâni, după care se trage în sticle. Sticlele se astupă cu dopuri de pluta și se țin la loc răcoros Mustul nu fermentează!

Rețeta: În 10 litri de must se pun 100 de grame de hrean ras.

3. Mustul conservat cu aspirină

Dacă nu te deranjează ideea de a folosi conservant pentru a opri fierberea, trebuie să știi că ai nevoie de aproximativ 1 gram la 1 litru de must proaspăt. Conservantul nu se dizolvă direct în must, ci se pune într-un vas cu must (aproximativ 1 litru) pe care îl pui pe foc. Lasă-l pentru câteva minute, până aproape ajunge de temperatura de fierbere, apoi toarnă-l peste restul de must.