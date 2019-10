Pui cu legume și alune! E gata în 20 de minute, are puține calorii și nici nu costă mult!

Cine a zis că mâncarea sănătoasă nu este și gustoasă? Cu o tigaie bună și câteva ingrediente banale poți face un deliciu de zile mari, cu gust din plin și calorii puține! Cum se pregătește cea mai bună rețetă de pui cu legume și alune?

Pentru a pregăti un prânz sau o cină cu adevărat gustoasă și sănătoasă nu e nevoie de ingrediente complicate sau de mult timp petrecut în bucătărie. Rețeta de pui cu legume și alune este perfectă pentru orice moment al zilei, fie că o servești acasă sau la serviciu!

Pentru a pregăti cea mai bună rețetă de pui cu legume și alune ai nevoie de câteva ingrediente:

Piept de pui

ceapă

Legume, după gust (fasole păstăi, ardei roșu, morcov, ardei galben, usturoi, ceapă verde, praz etc)

Unt

Alune

Cum se face pregăti cea mai bună rețetă de pui cu legume și alune?

Noi am ales să folosim o tigaie Regis Stone Copper Wok, ca să putem pregăti totul în același loc. Punem alunele în tigaie și le lăsăm să își schimbe puțin culoarea, apoi adăugăm o lingură de unt și punem pieptul de pui, pe care l-am tăiat în fâșii. Peste vreo cinci minute adăugăm și legumele alese, tăiate tot în fâșii subțiri.

Nu trebuie să amestecăm de multe ori, căci tigăile din gama Regis Stone au o bază din oțel inoxidabil ce permite distribuirea uniformă a căldurii, pentru ca tu să uiți de grija datului cu lingura iar și iar!

Când carnea e rumenită frumos și când legumele s-au făcut moi după gustul nostru, adăugăm sare, un praf de piper și asta e tot!

Amestecul de pui cu legume și alune se poate servi cu sos de soia, normal sau dulce!

La această rețetă am folosit unt doar ca să dăm un plus de gust, dar puteam să pregătim totul și fără ulei sau alte tipuri de grăsime. Motivul? Tigaia Regis Stone Copper Wok are un triplu strat special, antiaderent, ce conferă efectul de piatră încinsă și previne lipirea alimentelor, chiar și când acestea se fac în suc propriu!

Poți găti astfel sănătos și gustos, cu puține calorii, fără să fie nevoie de un efort special! Practic, ingredientele alese de tine își păstrează nu doar culoarea și textura, dar și substanțele nutritive, de care corpul nostru are atât de mare nevoie!

Transformă gătitul într-o experiență sănătoasă și gustoasă pentru tine și familia ta, cu tigăile din gama Regis Stone!

