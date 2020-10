Alberto Chelu a primit cuțitul de aur la „Chefi la cuțite”! El e primul concurent din echipa lui Florin Dumitrescu

citește și: Simona Modoran a făcut senzație cu cioara Cronco, la emisiunea „Chefi la cuțite”! „Acum mai nou a început să latre”

„Soția mea a venit la mine, a reușit să se angajeze, dar nu a reușit să se adapteze. A decis să se întoarcă, eu am rămas pentru experiență. Aș fi vrut să rămân acolo mult mai mult, dar era vorba de soția mea și nu puteam să stau departe de ea. Am vrut să îmi dau demisia, dar șefii mi-au zis să îmi iau o pauză, oricât am nevoie. Ei mă așteaptă acolo, dar nu știu ce să spun, dorința mea e să rămân în țară”, a dezvăluit concurentul, dornic să facă senzație la „Chefi la cuțite”.

Odată ajuns în fața celor trei chefi, aceștia i-au pus tot felul de întrebări și i-au făcut tot felul de observații. La final, acesta a primit trei cuțite, iar Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu au înțeles imediat ce potențial uriaș are acesta.

