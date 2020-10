Simona Modoran a făcut senzație cu cioara Cronco, la emisiunea „Chefi la cuțite”! „Acum mai nou a început să latre”

Simona Modoran, alături de soțul său și cioara Cronco

„Am găsit-o în parc cu aripa ruptă, era plouată, bătută, lovită la cap, nu mai avea pene mai deloc. Am dus-o la veterinar să îi dea vitamin și antibiotic și imediat și-a revenit. Inițial am vrut să-I dăm drumul, dar ea nu a mai vrut să plece și apoi nici noi nu am vrut să-i mai dăm drumul, că ne-am atașat de ea.

Când mă joc Fifa îmi dă restart la calculator, îmi deconectează internetul ca să îi dau atenție. Are camera lui proprie, are o grămadă de jucării, cred că are peste o mie de jucării, că se plictisește de ele.

Acum mai nou a început să latre. Avem un câine în casă și niște pisici și s-a obișnuit și a început să latre. Doarme cu noi în fiecare noapte, are păturica lui. A învățat să scrie pe telefon, câteodată sună cu apel video și se vede doar ciocul pe ecran. Știe să își ascundă banii. În prezent avem 12 animale”, a dezvăluit tânărul foarte mândru de toate animalele pe care le-a salvat, dar și de iubita sa, devenită concurentă la „Chefi la cuțite”.

Chiar dacă nu a mers mai departe în concurs, cioara Cronco a fost vedetă în adevăratul sens al cuvântului.

