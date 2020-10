Alida Bârzan e concurenta de la „Chefi la cuțite” care a arătat că mamele sunt adevărații supereroi! „E un copilaș binecuvântat”

„Am mers pe multe drumuri în viața asta, dar nu l-am găsit pe cel potrivit pentru mine. Îmi place foarte mult să visez cu ochii deschiși, dar aș vrea să se mai și concretizeze ceva. Acum trebuie să lupt pentru cel mic. Copilul meu are autism și mă ocup singură de el. În urma divorțului, copilul a rămas la mine. Andrei are nouă anișori și este cel mai important lucru din viața mea. O minune, practic, de la Dumnezeu. Când am aflat că piticul meu are autism mi-a căzut lumea în cap. De multe ori, lacrimile nu se mai opreau, și de multe ori adormeam plângând. Am uitat numărul zilelor în care mă trezeam și speram să fie doar un vis din care mă trezesc și să fie totul bine. Diagnosticul i s-a pus când el avea nouă luni.

E foarte greu, este o problemă, mai ales că nu înțelegi despre ce e vorba, nu știi cum să te comporți. Pentru mine este un copilaș binecuvântat, este minunea din viața mea. Ca mamă, să le faci pe toate singură, este foarte greu. Dar am reușit, mă gândesc cum să le fac pe toate și să fiu cu zâmbetul pe buze. Eu cu tatăl copilului nu ne-am mai înțeles la un moment dat, m-am căsătorit la 21 de ani. După 17 ani de căsnicie am divorțat. Dar când doi oameni nu se mai înțeleg fiecare merită să își găsească fericirea”, a povestit Alida Bârzan.

Banda a mers și Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au avut parte de o surpriză de zile mari, atunci când au privit preparatul inedit!

Ușile s-au deschis și Alida Bârzan și-a făcut apariția în platoul emisiunii „Chefi la cuțite”.