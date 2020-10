Coca Nicolae Eupsihie, tânărul care a arătat la „Chefi la cuțite” că nimic nu e imposibil! „Mă bătea cu scaunul, fără motiv”

„Am stat în Germania până la vârsta de opt ani, când au divorțat părinții mei. Am muncit de la vârste fragede, de la cinci ani. Fiind la țară aveam animale. Tata pleca dimineața, nu îl interesa. Eu cu mama făceam lucrurile în locul lui. El consuma alcool, aveam cinci-șase ani când a început să aibă atacuri care m-au marcat. Venea acasă și mă lua la bătaie, fără vreun motiv. Nu conta nimic, nu avea motiv. Am ajuns la scaun și la mai multe obiecte cu care dădea în mine. Se băga mama pentru mine, dar o bătea și pe ea. Tata, ca să nu mai aibă asupra mea contacte violente, mama a decis să plece la părinții mei.

Poate în ziua de astăzi nici nu mai eram în viață. Nu am ținut legătura deloc după. Am îngropat tot, pentru mine trecutul nu mai există. Școală nu am făcut, am făcut până în clasa a 9-a. Nu aveam bani, aveam alte priorități, să ne facem o casă.

Mama a plecat în Italia la muncă, eu mi-am ales o meserie cinstită, am luat drumul străinătății ca să avem un acoperiș. Am ajuns în Germania cu doar doi euro în buzunar.

Am stat în gară până a venit patronul să mă ia, m-a pus direct la treabă, la jumătate de oră după ce am ajuns acolo. Am spălat vase șase luni, dar mi-am dorit să cresc și am reușit! Am ajuns bucătar”, a dezvăluit concurentul de la „Chefi la cuțite”, cu lacrimi în ochi și extrem de emoționat.