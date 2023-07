Amalia Mihart (Esa), dezvăluiri surprinzătoare după finala Chefi la cuțite. Adevărul ce s-a aflat abia acum. Ce a recunoscut

În cadrul unui interviu în exclusivitate, Amalia Mihart (Esa) a făcut o serie de dezvăluiri neașteptate, după marea finală a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11. Anumite detalii au ieșit la iveală abia acum.

Amalia Mihart (Esa) a primit tunica neagră și s-a alăturat astfel echipei lui Cătălin Scărlătescu. După cel de-al 13-lea battle, concurenta a părăsit competiția. La ceva timp după marea finală a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11, aceasta a făcut dezvăluiri surprinzătoare, ce au uimit fanii din plin.

Amalia Mihart (Esa), dezvăluiri surprinzătoare după finala Chefi la cuțite sezonul 11. Ce a recunoscut

De-a lungul celor 13 battle-uri la care a luat parte, Amalia Mihart (Esa) a reușit să stârnească anumite controverse în rândul celor care urmăresc emisiunea și nu au lipsit nici situațiile în care au „amendat-o” chefii sau Gina Pistol pentru faptul că nu a respectat în totalitate anumite reguli.

La ceva timp după finala Chefi la cuțite sezonul 11, Amalia Mihart (Esa) a dezvăluit detalii la care fanii au reacționat imediat. S-a aflat în interviul aflat integral pe AntenaPLAY cu cine a ținut în finală, ce relație există între ea și Nina Hariton, dar și ce a făcut-o să greșească uneori, în timpul probelor de gătit.

„Eu în finală nu mi-am dorit să gătesc pentru că nu sunt o bucătăreasă și niciodată nu aș putea să îmi asum o astfel de responsabilitate. Din punctul meu de vedere, finala a fost doar despre oameni foarte pregătiți. Prin ochii mei, finala a fost despre dreptate, despre putere, despre raționament. Sunt foarte bucuroasă pentru Nina, mereu în ochii mei a avut un loc special și am avut încredere în ea încă de când am cunoscut-o. Pentru finala sezonului 11 eu am pariat pe Nina, am pariat pe ea pentru că eu am cunoscut omul din spatele televizorului și sunt foarte bucuroasă să descopăr un bucătar foarte pregătit. Știu despre ea că nu este bucătar cu diplome sau cu stele Michelin, însă este foarte creativă și, cum și pe mine mă ajută creativitatea destul de des, sunt sigură că și în acest caz creativitatea a stat acolo în frunte.

Nu am pariat pe Pablo pentru că l-am cunoscut în acest sezon destul de mult. Consider că este foarte pregătit, probabil la fel sau chiar mai pregătită decât Laurențiu, însă într-o astfel de emisiune contează mai mulți factori. Nu consider că neapărat dacă ești bucătar meriți să ajungi pe locul 1.

Am părăsit competiția în battle-ul 13 cu fruntea sus. Într-un fel îmi doream să rămân, dar în același timp parcă îmi doream să mă întorc printre oamenii mei și între cei care îmi sunt alături în fiecare zi. A fost un parcurs greu pentru mine, pentru că eu nu sunt un bucătar și nu știu să gestionez lucrurile zilnice de acest gen, mai ales că nu sunt genul de persoană care să meargă zilnic la cumpărături cu lista și să mă organizez foarte bine. Probabil s-a și văzut că sunt foarte nesigură pe mine, că am nevoie de confirmare pentru ceea ce urmează să fac, însă cred că gustul și creativitatea nu mi le-a putut lua nimeni. Asta a fost cheia succesului meu. Punctele mele forte au fost creativitatea și gustul, iar punctele slabe au fost lipsa de experiență și faptul că nu am fost foarte pregătită pentru tot acest parcurs, nici eu nu mă așteptam să ajung la battle 13. Nefiind bucătar și neavând experiență am simțit mereu nevoia de confirmare că ceea ce fac eu este bine, de aici se întâmplau și lucrurile în care eu întrebam constant”, a mărturisit Amalia Mihart (Esa).

De asemenea, aceasta a vorbit și despre anumite momente care au stârnit un val de critici la adresa ei.

„Privindu-mă la televizor au fost foarte multe momente în care aș fi schimbat lucruri, cum ar fi momentul în care am pus pastele cu mâna. Vreau să povestesc un pic despre asta, pentru că este un subiect controversat încă de la momentul dat pe TV”, a spus concurenta, care a explicat în interviu ce s-a întâmplat, de fapt.

Tot în cadrul acestui interviu, Amalia Mihart (Esa) a vorbit și despre Luna Morgaciova și „scânteile” care au ieșit între cele două concurente.

