Ce mesaj a transmis Amalia Mihart (Esa), după ce a fost eliminată de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut

Amalia Mihart (Esa) a fost eliminată în ediția 34 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11, difuzată pe 12 iunie 2023, la Antena 1. Pentru echipa neagră, această veste a adus un val de tristețe, mai ales că nu mai e mult până la semifinală. După ce a părăsit competiția, concurenta a transmis un mesaj la care fanii au reacționat imediat.

Ce mesaj a transmis Amalia Mihart (Esa), după ce a fost eliminată de la Chefi la cuțite sezonul 11. Ce a recunoscut concurenta

Amalia Mihart (Esa) a reușit în numeroase probe să se descurce și să prezinte chefilor la duel preparate gustoase. Totuși, ediția 34 a fost una cu ghinion pentru ea. Cel de-al 13-lea battle i-a provocat pe chefi să gătească folosind ingredientele primite la roată. Fiindcă banda a adus un scor egal, concurenți din toate cele trei echipe au intrat la un duel în care ingredientul vedetă a fost ales tot de roată!

Se pare că pentru Amalia Mihart (Esa), tapioca a fost o provocare mult prea mare, așa că farfuria sa a obținut cel mai mic punctaj și asta i-a adus eliminarea de la Chefi la cuțite sezonul 11.

Supărată, aceasta a declarat în emisiune, la testimonial: „Eu pe împărat (n.r. Scărlătescu) îl respect foarte mult pentru că mi-a dat o șansă pe care putea s-o dea unui om pregătit și a avut încredere în mine. Sper să nu-l fi dezazmăgit. Sper să aibă cât mai mulți concurenți în semifinală. Sper ca întreaga echipă neagră să intre în semifinală. Nu îmi doream să folosească amuleta astăzi pentru mine”.

Ulterior, aceasta a publicat pe pagina sa de Instagram și un mesaj în care recunoaște ce a însemnat toată această experiență pentru ea, dar și ce a simțit.

„Experiența @chefilacutite s-a încheiat pentru mine ieri seară. ❤️ Sunt extrem de recunoscătoare pentru tot ce am trăit în acest platou, pentru oamenii excepționali pe care i-am întâlnit și care mi-au devenit prieteni, pentru lecții și mai ales pentru încrederea pe care mi-a oferit-o @chef_catalin_scarlatescu. 🙏🏻 Am dat tot ce am avut mai bun din mine, însă în această etapă a competiției oboseala deja și-a spus cuvântul. Mi-am dorit să merg acasă, să mă întorc în atelier, în showroom și la familie. Sunt foarte mândră de etapa în care am ajuns și sper ca cel mai bun să câștige.

Echipa 🖤 va fi forever în inima mea. Vă mulțumesc tuturor!”, a fost mesajul pe care l-a publicat Amalia Mihart (Esa) pe contul său de Instagram, la scurt timp după ce a fost eliminată de la Chefi la cuțite sezonul 11, de la Antena 1.

Fanii au reacționat imediat și i-au transmis numeroase mesaje de apreciere și felicitări.

