Dumitru Paul Tudosescu (Pablo) de la Chefi la cuțite sezonul 11 a dezvăluit ce a pățit după emisiune. Cum și-a găsit fratele

Dumitru Paul Tudosescu (Pablo) a dezvăluit ce i s-a întâmplat după emisiunea Chefi la cuțite sezonul 11, cum i s-a schimbat viața și cum a ajuns să își găsească fratele, datorită show-ului de la Antena 1.

Dumitru Paul Tudosescu (Pablo) a fost mai mult decât uluit atunci când Cătălin Scărlătescu i-a oferit cuțitul de aur. Battle după battle și duel după duel, concurentul a reușit să treacă peste numeroase și chiar a ajuns în finală, alături de Nina Hariton și Laurențiu Neamțu. Nu a câștigat marele trofeu, dar s-a ales cu ceva extrem de valoros. În cadrul unui interviu acordat în exclusivitate pentru cei de la AntenaPLAY, concurentul a dezvăluit prin ce situații neașteptate a trecut după emisiune, dar și acum show-ul de la Antena 1 l-a ajutat să își găsească fratele.

Dumitru Paul Tudosescu (Pablo) a dezvăluit într-un interviu ce a pățit după emisiunea Chefi la cuțite sezonul 11 și cum a reușit să își găsească fratele, după show

Pablo a fost unul dintre cele trei cuțite de aur ale sezonului 11 Chefi la cuțite. Deși a avut un parcurs spectaculos, emoțiile și-au spus cuvântul în finală și cea care a câștigat marele trofeu a fost Nina Hariton. Viața lui Dumitru Paul Tudosescu (Pablo) s-a schimbat radical după participarea la această competiție de la Antena 1.

„Când am zburat spre România, eu am intrat la aeroport, mă grăbeam, eram pe viteză și amețit. Am intrat în avion, aveam locul 35C, cumva în spatele avionului. Nu am intrat prin a doua ușă, ci prin față. Vreau să-ți spun că de cum am intrat a început lumea să își dea coate, au început să strige numele Pablo. Parcă vedeam cum se duce vocea, cum se duce zumzetul cumva în spatele avionului și cum strigă mulți Pablo, Pablo! E băiatul de la Chefi la cuțite! M-am dus ieri cu maică-mea la piață și nu poți să știi câte persoane au venit la mine să facă poze. A fost ceva foarte, foarte tare. Nu-mi dau seama! Atâtea persoane…Sunt copleșit. Foarte multe persoane, atâta bunătate spre mine, nu pot să fiu decât copleșit. E o mulțumire enormă. Mulțumesc și persoanelor care m-au susținut și mă susțin în continuare”, a povestit Pablo, încântat de modul în care viața i s-a schimbat după Chefi la cuțite sezonul 11.

Citește și: Dumitru Paul Tudosescu de la Chefi la cuțite sezonul 11 s-a pozat alături de fiul lui. Cum arată băiatul cuțitului de aur

În cadrul aceluiași interviu, Dumitru Paul Tudosescu a explicat ce anume i s-a întâmplat în finală și ce greșeli l-au costat victoria, de fapt:

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Finala a fost ceva ce eu pur și simplu am uitat. Problema este că am avut greșeli, dar încerc să învăț din ele. Dacă aș putea da timpul înapoi știu ce aș face ca să fie ok. Prima greșeală pe care am avut-o a fost să mă sperii de desertul pe care urma să îl fac în momentul respectiv și să fie alegerea echipei. Eu am vrut să îmi iau din echipa mea, prima alegere a fost Anica, apoi să iau pe George și tot așa. Eu alegând-o pe Monica deja m-a dat peste cap, Nina l-a ales pe George, n-am mai știut ce să fac. Pur și simplu m-am închis în mine. O întrebam pe Anica pe cine să iau. N-am mai ales cum trebuie, m-am dat pur și simplu peste cap. N-am mai fost ok. Nu știu de ce, în momentul ăla, am zis să o iau pe Monica, fiindcă a fost patiser (…). Acum aș face diferit, cu siguranță mi-aș alege din echipa mea. Am învățat din greșeala mea, știu că a fost vina mea și trebuie din greșeli să învățăm ca să evoluăm. Teamă mi-a fost mai mult de Laurențiu. Știind-o pe Nina, mai frică mi-a fost de Laurențiu. L-am văzut cum gătește, aveau și o echipă mai puternică. La roșii, echipa părea mai dezbinată cumva. Dar au fost mai buni că aveau bucătari mai puternici, dar cum ajungeau la individuale tăiam din ei. De Laurențiu mi-a fost frică, dar uite că s-a întâmplat invers (…). Finala m-a copleșit puțin și cred că n-am fost eu. Anica s-a luat de mine. Am realizat instantaneu că l-am pierdut pe George, discutasem meniul înainte. Dar Nina a știut cum să atace, cum să joace cartea, și m-a lăsat fără Goergelul meu, adică fără mâini și fără picioare. Bravo ei, o apreciez, e extraordinară. Eu nu am mai știu cum să ies din starea mea ca să fac ceva frumos”, a recunoscut Pablo.

Citește și: În ce relații au rămas Nina Hariton și Pablo de la Chefi la cuțite, după ce concurentul echipei negre a luat-o pe Monica în Finală

Tot în cadrul interviului oferit exclusiv pentru AntenaPLAY, Dumitru Paul Tudosescu a recunoscut faptul că afacerea lui cu food van a devenit mai profitabilă fiindcă numeroase persoane au început să vină, după ce l-au văzut la Chefi la cuțite sezonul 11, și să savureze preparatele pregătite de Pablo. Nu doar englezi, ci și români care doresc să facă o poză, să mănânce ceva bun și să discute cu finalistul emisiunii.

„Am avut oameni care au venit și de la Londra, din comunitatea românească. Au venit să facă poză cu mine, să vorbească, să vadă ce fel de om sunt. Le-a plăcut, au zis că sunt super tare și dement, ca la televizor. Le-am zis că ăsta mi-e felul, pot să fiu și serios, pot să fiu și funny și nebun în același timp. Dacă o să stau doar serios în viață atunci n-o să rezolv nimic! Și atunci eu știu la orice situație să mă pun în felul în care trebuie”, a zis el mândru.

Tot după aparițiile sale la Chefi la cuțite sezonul 11, concurentul a primit numeroase oferte și propuneri de evenimente, l-au căutat chiar și cei de la BBC sau de la alte televiziuni și publicații locale, ca să îl promoveze și să îi facă povestea cunoscută.

Și asta n-a fost singura bucurie a lui Pablo după emisiunea Chefi la cuțite sezonul 11. Se pare că Dumitru Paul Tudosescu a reușit chiar să își găsească fratele pe care îl căutase în trecut, dar pe care nu a reușit să îl descopere. După întâlnire, ceva neașteptat s-a întâmplat.

Citește și: Nina Hariton a recunoscut ce relație există între ea și Constantin Onuț, de fapt. Ce a dezvăluit după Chefi la cuțite sezonul 11

„Eu am din partea tatălui un frate. După emisiunea TV, care e extraordinară și foarte multă lume se uită la ea, persoana aceasta îmi trimite un mesaj acum o săptămână, eu neștiind cine e. Mi-a explicat mai multe chestii despre el și despre familia lui, pe care nu avea cum să le știe multă lume. Și atunci am realizat că e frate-miu și i-am zis: „Eu te căutam de foarte mult timp, îți dai seama?!”. Și uite așa ne-am înțeles să ne întâlnim, să stăm de vorbă. L-am chemat la mine acasă, la mama”, a zis Pablo, încântat.

Cei doi s-au întânit și, după asta, Dumitru Paul Tudosescu (Pablo) a transmis următorul mesaj: „A fost o experiență extraordinară, foarte emoționantă. Fratele meu e instructor de zbor, sunt foarte mândru de el. Ne vom revedea curând!”.

Ce alte detalii surprinzătoare au mai ieșit la iveală și ce s-a mai aflat despre Dumitru Paul Tudosescu (Pablo), cuțitul de aur al lui Cătălin Scărlătescu și finalist Chefi la cuțite sezonul 11? Află totul urmărind interviul integral pe AntenaPLAY!

Tot ce trebuie să știi despre Chefi la cuțite, sezonul 11, de la Antena 1

Sezonul 11 al emisiunii Chefi la cuțite a adus o aventură culinară de neuitat. Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu s-au întrecut la jocurile pentru amuletă și au cunoscut zeci de bucătari și pasionați de bucătărie, în etapa degustărilor pe nevăzute.

Apoi, după ce și-au format echipele, cei trei chefi au dat startul confruntărilor. Battle după battle și duel după duel, fiecare chef și fiecare concurent a încercat să obțină victorie după victorie și să ajungă în semifinala cu cât mai mulți concurenți. În ultimele battle-uri, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu și-au folosit ultimele amulete rămase, în speranța că își vor ajuta echipele.

În marea finală s-au calificat Nina Hariton, Laurențiu Neamțu și Dumitru Paul Tudosescu (Pablo), cele trei cuțite de aur de la Chefi la cuțite sezonul 11. A fost un moment memorabil pentru istoria show-ului de la Antena 1, căci a fost pentru prima oară când în finală au ajuns toate cuțitele de aur. După o probă de gătit care a durat 3 ore și jumătate, concurenții au fost jurați pentru starter, main course și desert de către cei mai apreciați și cunoscuți bucătari din România. Câștigătorul s-a ales în funcție de notele primite și astfel, Nina Hariton a câștigat Chefi la cuțite sezonul 11 și trofeul de 30.000 de euro.

Urmărește tot sezonul 11 Chefi la cuțite pe AntenaPLAY.