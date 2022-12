Andrei Mihalcea, concurentul de la Chefi la Cuțite, arată acum total diferit. Cum a reușit să slăbească 25 de kilograme

Deși nu avea prea multă experiență în bucătărie, Andrei Mihalcea a reușit să îi surprindă pe cei trei jurați de la Chefi la Cuțite, încă de la preselecții. El a continuat să facă o figură frumoasă și după ce a ajuns în echipa lui Sorin Bontea și a dat dovadă de profesionalism pe tot parcursul show-ului culinar.

Concurentul din echipa lui Sorin Bontea a slăbit 25 de kilograme. Cum arată acum Andrei Mihalcea

Invitat în platoul emisunii Xtra Night Show, Andrei Mihalcea a vorbit despre experiența Chefi la Cuție și despre cum i s-a schimbat viață după ce a părticipat la îndrăgitul show. Fostul concurent din sezonul 10 arată acum total diferit și a dezvăluit cum a reușit să slăbească atât de mult, deși, în prezent, lucrează într-un restaurant.

Atunci când a fost întrebat dacă ține o anumită dietă, Andrei ținut să precizeze că nu a vrut neapărat să slăbească, însă este ceva ce se întâmplă cu corpul lui o dată la câțiva ani.

„Nu sunt în mijlocul unei cure de slăbire. Eu la fiecare 2-3 ani de zile mă subțiez sau mă îngraș. Clar nu este bine, dar este real. Mănânc când îmi aduc aminte și când am timp”, a declarat Andrei Mihalcea, în exclusivitate, la Antena Stars.

Andrei Mihalcea, despre cum i-a schimbat viața participarea la Chefi la Cuțite. Cu ce se ocupă acum

Concurentul lui Chef Sorin Bontea din sezonul 10 a mai povestit și cum a ajuns să își descopere pasiunea pentru bucătărie. La vârsta de 18 ani, pentru că nu știa ce își dorește să facă, a ajuns în Elveția la o școală importantă de turism, unde a învățat bazele ospitalității.

„Eu gătesc acasă pentru iubita mea, pentru familie, pentru prieteni, pentru fiica mea. Sunt pasionat de bucătărie, dar la stadiul de amator. Eu am o pasiune pentru restaurantele acestea de o stea, două, trei. Mă fascinează povestea din spate, pentru că nimeni nu e dispus să dea 500 de euro pe o mâncare”, a mai adăugat Andrei Mihalcea, la Xtra Night Show.

Cu toate acestea, perseverența și spiritul de echipă de care a dat dovadă în emisiune i-au adus un nou loc de muncă, mult râvnit. Concurentul lui Chef Sorin Bontea a fost cooptat de Chef Cătălin Scărlătescu în echipa restaurantului său, nou deschis.

Într-un interviu acordat pentru Fanatik.ro, el a mărturisit că după terminarea filmărilor a primit o ofertă de angajare, pe care a acceptat-o fără prea multe rețineri.

„Filmările s-au terminat acum ceva vreme, au fost deja demult. Eram în echipa lui Sorin Bontea, corect. Dar i-a plăcut și lui Chef Scărlătescu de mine, mi-a făcut oferta să vin, aici, la el la restaurant. Normal că am acceptat. (…)

Sunt manager, aici, în restaurantul lui chef Cătălin Scărlătescu. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că fac de toate. Normal, mă mai bag și în bucătărie, mai pun mâna să și prepar una alta. Dar sunt, când e nevoie și ospătar, și barman.

Azi (pe 26 octombrie, n. red.) am fost și barman, nu aveam oameni, am făcut cafea, limonadă și ce a mai fost nevoie. Când e cazul, mă bag și la curățenie, am învățat să spăl și pe jos. Asta e viața de manager (râde, n. red.), dar îmi place, nu am de ce să mă plâng', a spus Andrei Mihalcea, potrivit sursei menționate.