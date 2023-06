Ava, fiica cea mare a lui chef Florin Dumitrescu, a împlinit zece ani. Mesajul plin de emoție scris de juratul „Chefi la cuțite”

Chef Florin Dumitrescu își aniversează fiica cea mare, pe Ava Elisabeta Dumitrescu, care împlinește astăzi zece ani, potrivit imaginii publicate de bucătar pe contul personal de socializare.

Alături de imaginile de arhivă cu fetița, juratul de la „Chefi la cuțite” a „așternut” și câteva cuvinte în care i se poate citi emoția din glas. Iată despre ce este vorba!

Fiica cea mare a lui chef Florin Dumitrescu împlinește zece 10: „Se face mare micuța mea”

Recent, chef Florin Dumitrescu și soția sa, Cristina, au aniversat nouă ani de la nuntă, iar juratul de la „Chefi la cuțite” a publicat mai multe imagini emoționante de la evenimentul important care a avut loc în viața lor și care le-a pecetluit destinele pentru totdeauna.

Acum, familia Dumitrescu mai are un motiv de fericire, căci Ava, fiica cea mare, împlinește astăzi zece ani. Ambii părinți au marcat momentul cu câte o postare în care își exprimă dragostea și emoția, alături de mai multe imagini cu fetița lor de când era mică, iar ei doi mult mai tineri:

„10 ani. Ava Elisabeta Dumitrescu, 10 ani de când a venit pe lume. Nu prea ştiu ce să zic despre asta cu atât mai mult că sunt mega emoționat că se face mare mare micuța mea. Avuca, fericirea este misiunea ta, noi ai tăi te suținem! La mulți ani, pitico! 😘 #avaelisabeta #fetelemele #10ani #lamultiani'”, este mesajul pulicat de chef Florin Dumitrescu pe contul lui personal de Instagram.

Și Cristina Dumitrescu, soția lui chef Florin Dumitrescu, a publicat un carusel cu mai multe imagini care o surprind pe fiica lor, alături de un text la fel de plin de emoție și recunoștință față de venirea pe lume a fetei lor mai mari:

„La mulți aaaaani, prințesa mea!!! Momentul acela, când realizezi că au zburat așa de repede 10 ani, că parcă acum câteva luni mergeam ca o floare spre maternitate, cu apa ruptă după un maraton de despachetat și aranjat în apartamentul nou, pe care îl cumpărasem pentru venirea ei. Țin minte și acum că eu le spuneam asistentelor de la Regina Maria că nu pot să rămân să nasc acum, am programare la coafor, fetița mea nu are cum să mă vadă așa ciufulită. A venit mai devreme cu 3 zile și ne-a învățat să mai stam și pe loc. Cu liniștea și calmul ei, ne-a adus liniște și calm. Iubire cât nu credeam că pot să duc! E o minune de copil! Când era mică, avea cam 1 an, o întrebam: <<Ava, tu ce ești?>>, iar ea îmi răspundea: <<Sunt o pinteță>> (adică prințesă 😄). Și chiar e! Elegantă, delicată, bună, blândă și super-puternică! La mulți ani, <<pinteța>> mea! #ava #10ani #birthdaygirl #printesamea #petrecere @chefflorindumitrescu”, a scris soția lui chef Florin Dumitrescu pe contul personal de Instagram.

Cât de bine se înțeleg chef Florin Dumitrescu și soția lui, după nouă ani de căsnicie

Cu ocazia împlinirii a nouă ani de căsnicie, chef Florin Dumitrescu a descris mariajul cu soția sa ca pe o aventură foarte frumoasă, la care adaugă de la an la an câte o cărămidă cu amintiri:

„O aventură foarte frumoasă la care încă mai construim. Punem cărămidă peste cărămidă de la an la an și ne creem amintiri, pentru că ăsta este scopul nostru, să ne creem amintiri împreună. S-a lăsat greu convinsă! Nu neapărat că sunt eu șarmant, dar cumva ea a văzut în mine ceva ce eu nu știam că am. Ne-am sincronizat bine ceasurile să funcționăm împreună.”, a declarat Florin Dumitrescu pentru Antena Stars, citat de Spynews.