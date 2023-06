Moment important în viața lui Florin Dumitrescu. Chef-ul și Cristina Dumitrescu au aniversat 9 ani de la nuntă. Cum arătau atunci

Chef Florin Dumitrescu a descris ziua nunții ca fiind „cea mai importantă zi”. Cristina Dumitrescu a fost „cea mai frumoasă mireasă” din perspectiva chef-ului. Florin Dumitrescu și Cristina s-au cununat civil acum 10 ani, pe când domana Dumitrescu era însărcinată. Cununia religioasă și petrecerea a avut loc în urmă cu 9 ani, când Cristina Dumitrescu a strălucit în rochie de mireasă. În ziua în care s-au împlinit 9 ani de când a purtat rochia de mireasă, Cristina Dumitrescu a primit un buchet de bujori albi.

Cum arătau Cristina Dumitrescu și Florin Dumitrescu în ziua nunții

Florin Dumitrescu a scris un mesaj emoționant în dreptul fotografiilor din ziua în care și-au unit destinul.

„Cea mai importantă zi, 9 ani de atunci!

Cea mai frumoasă mireasă și cea mai frumoasă rochie! La mulți ani, iubita mea! Să ne iubim sănătoși încă 3 vieți de acum încolo!”, a spus Florin Dumitrescu.

Florin Dumitrescu a povestit că nunta a durat până dimineața.

„Pe la ora asta înca eram la nuntă. Am rămas cu o mâna de prieteni apropiați, am dansat pe ,,când te-am cunoscut Cristina", am mâncat prima masă de la nuntă ce mai rămăsese de la proțap și am rupt ringul cu prietenii și câțiva ospătari care mai strângeau mesele. După aceea, momentul cheie, număratul banilor, plătit tot ce era de plătit și împachetat rochia de mireasă să o păstrăm pentru fetele noastre”, a mai scris Florin Dumitrescu.

Și Cristina Dumitrescu i-a făcut o declarație emeoționantă soțului său, în ziua în care au sărbătorit 9 ani de căsnicie. Soția chef-ului a mărturisit că ziua nunții a fost a cea mai frumoasă zi din viața ei, după zilele în care s-au născut fetele lor.

„7 Iunie, acum 9 ani, după 4 ani de iubire, 1 copil, 1 cununie civilă, o familie mare și extinsă, mii de fluturi în stomac... În afară de zilele în care s-au născut Ava și Mia, această a fost cea mai frumoasă zi... ca o poveste! Am trăit cu toată inima fiecare moment! La mulți ani împreună love!, a scris Cristina Dumitrescu.

Florin Dumitrescu și Cristina Dumitrescu formează un cuplu frumos și închegat și au împreună două fete superbe. Chef-ul este un familist convins și se bucură de fiecare dată când își petrece timpul alături de „fetele lui”.

Chef Dumitrescu a făcut mărturisiri despre începutul relației sale cu Cristina, la provocarea Am/ N-am de la Super Neatza.

„Am/ n-am stalkirit pe cineva pe rețelele sociale. Dacă ați urmărit pe cineva pe Facebook, pe Instagram”, a fost întrebarea la care chef Dumitrescu a răspuns un „Am” vehement.

„Eu așa m-am însurat. Ai înebunit? La 4 dimineața primea mesaje de la mine. I-am scris: Nu-mi vine să cred! Fix în ziua în care ne-am cunoscut mi-ai apărut și în sugestii. Și a funcționat”, a spus Florin Dumitrescu, în timp ce soția lui se afla în culise.