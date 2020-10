Bogdan Boceanu de la „Chefi la cuțite” a fost căutat de FBI și a făcut primul milion de dolari, până la 18 ani

„Sunt programator și director de marketing la câteva firme. Ca programator nu fac nimic, fiindcă nu am reușit să văd partea constructivă din programare, ci partea distructivă, ceea ce m-a dus în Statele Unite ale Americii, a venit FBI-ul și m-a luat, pentru o faptă făcută în 2003 au venit în 2012. Am făcut fraudă bancară, conspirație la fraudă bancară, fraudă cu cărți de credit…Eu am început totul la 15.

citește și: Bucurie fără margini la „Chefi la cuțite”! Cine a câștigat amuleta 17, cea mai puternică dintre toate

Am făcut un program care genera cărți de credit (…). În 2002, de la carduri am ajuns să facem o schemă de phishing prin care am prins mai mulți miliardari în SUA. Cineva a vorbit și am fost prins. Cred că am făcut primul milion de dolari până la 18 ani (…). Banii s-au dus de mult, timpul a trecut”, au fost dezvăluirile incredibile făcute de Bogdan Boceanu, la emisiunea „Chefi la cuțite”.

Am aflat cum a fost prins cu mii de carduri falsificate asupra sa și cum a scăpat de o pedeapsă de 30 de ani de închisoare.