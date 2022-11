Brigitta Gheorghe este deranjată de cum se lăudau alți concurenți la Chefi la cuțite. Ce dezvăluiri a făcut concurenta

Brigita, concurenta de la Chef la cuțite, a dezvăluit în cadrul emisiunii xtra Night Show ce a deranjat-o cel mai tare în competiția Chefi la cuțite. Aceasta a mărturisit că unii dintre concurenți ar fi spus lucruri neadevărate despre experiența lor în bucătărie doar pentru a părea bine atât în fața echipei, cât și în fața micilor televizoare.

Ce spune Brigitta despre experiența la Chefi la cuțite și ce a deranjat-o la colegii săi de platou

Concurenta povestește că existau colegi care declarau că au lucrat de mult timp în restaurante cu stele Michelin, însă vârsta pe care o aveau nu părea veridică raportat la numărul de ani de experiență pe care spuneau că îl au. Brigitta recunoaște că ea nu s-a putut "împodobi" cu astfel de reușite în carieră și a preferat să meargă în față cu adevărul său, cu talentul și pasiunea pentru bucătărie, care de altfel au putut fi văzute în preparate.

„Cel mai greu a fost să rămâi creativ și să nu îți pierzi încrederea pe parcurs, pentru că unii concurenți, chiar dacă nu știau prea multe, spuneau că au lucrat în nu știu ce restaurante cu stele Michelin. Eu nu am stat după aia să îi caut, dar îi auzi așa ”am învățat asta când am lucrat patru ani în Italia”, după îl auzi în a doua zi ”am lucrat vreo trei ani, acum 7 ani, în Spania” și omul are vreo 25 de ani. Scuză-mă, când? Acum 7 ani când, că nu dă bine. Și mă gândeam că și eu puteam să zic.”, a spus Brigitta Gheorghe la Xtra Night Show, de la Antena Stars.

Telespectatorii au avut parte de o mulțime de surprize în ediția de miercuri, 9 noiembrie 2022, a sezonului 10 Chefi la cuțite. Jurații s-au luptat în amulete, iar concurenții au avut de trecut probe foarte dificile.

Emoțiile și presiunea s-au simțit la cote maxime în platoul show-ului culinar, după ce jurații au degustat preparatele fiecărui concurent în parte. De data aceasta, chefii au fost dezamăgiți de farfuriile echipelor.

La scurt timp de la difuzarea ediției de miercuri, 9 noiembrie 2022, Brigitta Gheorghe și-a luat prin surprindere prietenii virtuali cu mai multe postări referitoare la gestul făcut de chef Florin Dumitrescu pentru ea.

„Mulțumesc echipei ROZ pentru așa o primire călduroasă, chiar nu m-am așteptat… Sunt tare recunoscătoare. Mulțumesc, @chefflorindumitrescu că m-ați salvat. Nu toți eroii poartă pelerine.”, a scris concurenta Chefi la cuțite.

