Cât a luat Ștefan Borleanu, cuțitul de aur al lui Florin Dumitrescu, la Bacalaureat. Ce a spus concurentul de la Chefi la cuțite

Ștefan Borleanu, cel căruia Florin Dumitrescu i-a acordat cuțitul său de aur în preselecțiile Chefi la cuțite a adunat pe contul său de Instagram nu mai puțin de 26 de mii de urmăritori. Astfel, talentatul bucătar din echipa albastră a sezonului 9 Chefi la cuțite a creat o sesiune de întrebări și răspunsuri pe rețelele sociale, provocându-și fanii să îi spună ce curiozități au despre el.

Printre curiozitățile fanilor, la care a răspuns „cuțitul de aur” a fost ce note a obținut acesta la examenul de Bacalaureat.

Tânărul și-a amintit de notele lui bune și le-a menționat în rubrica de stories de pe Instagram.

Astfel, Ștefan Borleanu se poate mândri cu 9,10 la Matematică, 8,60 la Limba și Literatura Română și 8,50 la Fizică.

Curiozitatea fanilor a venit în contextul în care mai este extrem de puțin până când absolvenții de liceu vor avea de-a face cu Examenul de Bacalaureat 2021.

Cine este Ștefan Borleanu, cuțitul de aur al lui Florin Dumitrescu

Ștefan Boldeanu a venit mai pregătit ca niciodată în ediția 13 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite” să îi uimească pe cei trei chefi cu preparatul său deosebit, mai exact sea bass cu un piure de topinambur și un starter făcut din tartar de legume fresh, într-o gulie, cu mousse de păstrăv afumat și icre de păstrăv. În timp ce își pregătea rețeta sofisticată, tânărul a dezvăluit că vine din Vâlcea, dar stă de ceva timp în București.

Concurentul a mai mărturisit faptul că tatăl său este de meserie inginer, așa că la 19 ani a decis să se înscrie la Facultatea de Construcții, însă după ceva timp și-a dat seama că acest domeniu nu este ceea ce își dorește să facă. Acesta a început să se gândească la un plan B și astfel a înțeles că bucătăria este drumul său.

În 2017, Ștefan Borleanu a făcut cursuri de specialitate și apoi a intrat să lucreze în diferite restaurante, unde și-a îmbogățit experiența. De asemenea, tânărul a ajuns și în Statele Unite ale Americii, unde a lucrat timp de câteva luni.

„În America am fost să lucrez la un restaurant destul de bun, cu produse super ok. Acolo este un chef care a lucrat în New York, timp de 20 de ani, la un local cu trei stele Michelin. Deci am avut de la cine să învăț, să fur. Apoi am lucrat la un hotel de patru stele, m-a ajutat foarte mult și chestia asta. Am încercat să învăț cât mai mult (...). Nu aspir la cuțitul de aur, nu vreau să-mi fac speranțe ca să am apoi deziluzii”, a spus el în preselecții.

