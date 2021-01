Ce decizie a luat Adrian Luca de la „Chefi la cuțite”, după emisiune! Anunțul făcut de acesta: „Mi-am dat seama”

La finalul celor trei probe din bootcamp, tânărul de doar 23 de ani a primit tunica în dungi și a intrat astfel în echipa lui Sorin Bontea.

Au urmat apoi numeroase bătălii culinare dficile și numeroase dueluri, dar Adrian Luca a luptat și a reușit să ajungă departe! Practic, concurentul a fost unul dintre cei nouă semifinaliști ai sezonului 8 „Chefi la cuțite”, alături de Cătălin Rizea, Kani (Andrei Hîncu), Maria Șandru, Ionuț Belei, Roxana Blenche, Claudia Radu, Cristian Boca și Paul Maxim.

Dintre aceștia, doar trei au reușit să se califice în marea finală a sezonului 8 al îndrăgitului show culinar „Chefi la cuțite”: Maria Șandru, Roxana Blenche și Ionuț Belei, acesta din urmă devenind și câștigătorul trofeului în valoare de 30.000 de euro.

Ce face Adrian Luca, după finala emisiunii „Chefi la cuțite”, sezonul 8

Chiar dacă nu a ajuns în finală, Adrian Luca a rămas la fel de optimist și a ales să vadă în continuare doar partea plină a paharului.

„A fost un sezon fantastic unde am putut întâlni mulți oameni faini și diferiți, multe istorii, amatori și profesioniști, unde am putut depăși nivelul meu încă o data... unde după asta am sa depășesc in continuare limitele mele. Un parcurs unde emoțiile și tensiunea au făcut parte din joc ... unde unele alegeri au fost decisive in fiecare moment pentru toți... uneori se castiga, alte ori se învața , dar dacă se prinde pozitivul și bunul, e tot timpul maximul ce se poate face. #chefilacutite #samuraistayle #goahead #positivevibes #experience”, a scris Adrian Luca pe pagina sa oficială de Instagram, la scurt timp după mare afinală a emisiunii „Chefi la cuțite”, sezonul 8.

La scurt timp după terminarea îndrăgitului show culinar, tânărul a decis să lupte pentru a-și deschide o mică afacere. În preajma sărbătorilor de iarnă, acesta a anunțat că primește comenzi de mâncare și a prezentat inclusiv un meniu pentru doritori, pe pagina sa de Facebook numită „Luca Adrian-Macaronarul”.

„Sunt Luca Adrian, semifinalist la Chefi la cutite (sezonul 8), si am locuit in Italia o buna perioada de timp. M-am intors acasa in Romania recent, pentru ca mi-am dat seama de bogatiile si potentialul tarii si doresc sa dezvolt o mica afacere in care sa le pun pe toate in valoare, muncind cu tot sufletul si oferind cea mai buna calitate”, a scris Adrian Luca pe pagina sa de Facebook.

Așa cum era de așteptat, fanii au apreciat să vadă că tânărul este la fel de muncitor și dornic să se afirme și l-au răsplătit cu numeroase aprecieri.