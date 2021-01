Claudia Radu de la „Chefi la cuțite”, look îndrăzneț ce i-a uluit pe fani! Cum s-a pozat

„La ultima mea tură de cumpărături pe anul 2020 am luat și drăcia asta multicoloră din capul meu. 🤣🤣🤣 Sincer, mă așteptam ca pe pachet să scrie simplu "perucă", însă am constatat ulterior că este denumită "perucă de carnaval". Și am decis să o port în noaptea dintre ani, dar nu pentru aspect.

Când spui carnaval te gândești la dans, muzică, celebrare, bucurie, distracție, culoare, râsete. Și la Rio de Janeiro, evident. 🤣 Sper ca in 2021, pe lângă sănătate și libertatea mult dorită pe care vrem să o recăpătăm, să avem parte fiecare dintre noi de aceste lucruri pe care ideea de carnaval le simbolizează. Bine, dacă ne alegem și cu o vacanță la Rio nu cred că se supără nimeni. 🤣🤣🤣🤣 Cine ma cunoaște stie cat de mult îmi place sa ma distrez si sa rad, adică sunt genul ala de persoana care rade atat de amuzant încât razi de rasul meu. 🤣🤣🤣🤣🤣

Îi voi duce dorul foarte mult lui 2020 pentru că pentru mine acest an a însemnat un nou început, chiar si în ciuda momentelor mai putin plăcute. Dar hai, 2021, te rog să fii memorabil și să îmi dăruiești aceleași emoții frumoase. ❤❤❤❤

La multi ani, An Nou fericit cu tot ce vă doriți si neapărat sa aveți grija de voi și de sănătatea voastră și a celor dragi! ❤❤❤”, a scris Claudia Radu pe pagina sa oficială de Instagram.

Așa cum era de așteptat, mesajul a făcut senzație și a adunat mii de reacții și numeroase comentarii din partea celor care o urmăresc și o susține pe Claudia Radu chiar și după emisiunea „Chefi la cuțite”, sezonul 8.

Rămâne de văzut dacă anul 2021 va fi unul la fel de bun pentru tânăra precum cel care tocmai a trecut.