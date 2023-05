Ce face și cum arată acum Paul Mino Niculescu, fostul concurent din sezonul 7 Chefi la cuțite. Cât de mult s-a schimbat

Paul Mino Niculescu se numără printre cei mai îndrăgiți concurenți din sezonul 7 Chefi la cuțite. Apariția lui extravagantă în platoul show-ului culinar i-a luat prin surprindere pe cei trei chefi, la fel și povestea lui de viață.

Pentru a-i impresiona pe jurați, acesta s-a decis să facă un preparat cu care să atragă priviri. Astfel, fostul concurent din sezonul 7 Chefi la cuțite a venit cu o rețetă de ochi de miel, care i-a lăsat mască pe chef Sorin Bontea, chef Florin Dumitrescu și chef Cătălin Scărlătescu.

„De când eram mici, m-am apucat să pictez. Au văzut că am talent și mi-au acordat șansa să am expoziții. Doar că trebuia să pictez strict ce mi se spunea, iar asta m-a nemulțumit. Așa am ajuns să fac graffitti.

M-am gândit să produc ceva pentru mine. Pe la 12 ani am început să fac bani. La 9 ani m-a dat mama pentru prima oară afară din bucătărie pentru că a zis că îi iau locul. Am încercat să o ajut pe mama cu mâncarea pentru că nu avea suficient timp liber. Pe la 10 ani am cântat prima oară într-un cor bisericesc. M-am dus în toate direcțiile: filme, muzică”, a povestit Paul Mino Niculescu pe atunci.

Preparatul fostului concurent din sezonul 7 Chefi la cuțite nu a fost pe placul chefilor, însă a mai primit o șansă din partea lor. Astfel, acesta a fost trimis în bucătărie pentru a realiza o rețetă care i-a convins pe jurați că locul lui este în competiția show-ului culinar.

Ce face și cum arată acum Paul Mino Niculescu, fostul concurent din sezonul 7 Chefi la cuțite

Paul Mino Niculescu nu a mai apărut de mult timp pe micile ecrane ale telespectatorilor. Mai mult decât atât, se pare că fostul concurent din sezonul 7 Chefi la cuțite și-a redus activitatea din mediul online.

Cea mai recentă imagine a lui de pe contul de Instagram este din luna ianuarie 2023. Acesta și-a făcut un selfie în bucătărie. Din imagine se poate observa faptul că Paul Mino Niculescu nu s-a schimbat foarte mult de la Finala show-ului culinar.

Mai mult decât atât, fostul concurent din sezonul 7 Chefi la cuțite merge frecvent în sala de fitness, iar drept dovadă stau videoclipurile sale de pe contul de Instagram. Acesta a publicat mai multe filmulețe în timp ce ridica greutăți.

În ceea ce privește pasiunea lui pentru bucătărie, Paul Mino Niculescu a decis să rămână în domeniul gastronomiei. Fostul concurent din sezonul 7 Chefi la cuțite publică de câte ori are ocazia poze sau filmulețe cu preparatele pe care le face cu mult drag.

