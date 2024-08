Ce invitat de marcă are Chef Richard Abou Zaki în sezonul 14 al emisiunii Chefi la cuțite: „Este pentru prima dată”

Luna aceasta începe partea a doua a filmărilor pentru sezonul 14 Chefi la cuțite, care va aduce din toamnă, la Antena 1, momente de colecție și invitați din elita mondială a gastronomiei.

Una dintre personalitățile din lumea artei culinare care trece pragul platoului Chefi la cuțite este invitatul lui Chef Richard Abou Zaki. Juratul celui mai apreciat cooking show din România și-a surprins colegii cu un moment cu adevărat memorabil.

Chef Richard Abou Zaki a avut un invitat special la Chefi la cuțite sezonul 14. Cine și-a făcut apariția în platoul emisiunii

Chef Abou Zaki l-a invitat în cadrul show-ului pe Chef Massimiliano Mascia, de la legendarul restaurant de 2 stele Michelin din Italia, San Domenico di Imola, locul în care a fost creată celebra rețetă uovo in raviolo.

Citește și: Chef Orlando Zaharia: ”Vara aceasta vreau să-mi împlinesc unul dintre cele mai mari visuri, iar fiul meu îmi va fi alături”

Articolul continuă după reclamă

„L-am invitat pe Max Mascia pentru a le face o surpriză colegilor mei, Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu. Uovo in raviolo este unica farfurie din lume cu marcă înregistrată, de aceea mi-am dorit acest moment cu totul special. Este pentru prima dată când un Chef cu 2 stele Michelin vine la Chefi la cuțite – pentru a-i întâlni pe jurați și pentru a le găti un signature dish care a făcut istorie. Iar Max a gătit uovo in raviolo original – și abia aștept să vedeți cum au reacționat colegii mei și cum a fost întâlnirea cu Chef Max”, a declarat juratul Chefi la cuțite. Chef Max Mascia este nepotul lui Chef Valentino Marcattilii, cel care a creat împreună cu mentorul său, Chef Nino Bergese, rețeta pentru uovo in raviolo.

Citește și: Chef Richard Abou Zaki: ”Lunile de vară sunt cele mai grele pentru mine”. Cum se împarte între familie și programul încărcat

Azi, Chef Mascia duce mai departe valoroasa moștenire gastronomică a restaurantului San Domenico di Imola, iar întreaga poveste fascinantă a unei familii care face parte din aristocrația artei culinare, dar și momentul întâlnirii cu jurații Chefi la cuțite vor putea fi urmărite de telespectatori în noul sezon al show-ului culinar, din această toamnă, la Antena 1.

Se anunță noi reguli în sezonul 14 Chefi la cuțite. Ce declarații au făcut chefii, după ce au început filmările show-ului culinar

Veste mare pentru fanii Chefi la cuțite. Filmările show-ului culinar au început, iar jurații se află pe platourile de filmare unde au ocazia să deguste din preparatele concurenților. Noul sezon aduce pe micile ecrane ale telespectatorilor preparate de senzație, momente inedite și reguli noi.

Tensiunile au atins deja cote maxime, iar jurații sunt mai pregătiți ca niciodată să termine sezonul 14 cu un câștigător. Rivalitatea dintre chefi a ieșit la iveală încă de la primele ediții ale show-ului culinar pe care publicul le așteaptă pe micile ecrane ale televizoarelor.