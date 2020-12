Ce mai face și cum arată Alexandru Comerzan, la un an după ce a câștigat Chefi la cuțite, sezonul 7

Din punct de vedere fizic, Alexandru Comerzan în vârstă de 32 de ani nu s-a schimbat prea mult, acesta păstrându-și barba cu care a rămas în memoria fanilor emisiunii Chefi la cușite.

Alexandru Comerzan a câștigat sezonul 7 Chefi la cuțite

„Am reuşit! Din punct de vedere profesional, cred că e cel mai frumos lucru care mi s-a întâmplat. Sper ca familia mea să fie mândră de ce am realizat. Lui chef Scărlătescu îi mulţumesc pentru încredere, pentru cuţitul de aur, pentru experienţa avută împreună. Sper să fie mândru de mine. Eu sunt foarte mândru de el. El este este o persoană foarte caldă. E bun, e sufletist. Am vrut să îi dovedesc că nu mi-a dat cuţitul de aur fără motiv. Mi-am dorit să câştig şi sunt foarte mândru că am lucrat alături de el. Am câştigat împreună. E meritul meu şi al întregii echipe, căci singur nu aş fi putut. Acest premiu vine ca rezultat la toată munca depusă de-a lungul vieţii, toate nopţile nedormite, toate sacrificiile. Nu aş schimba nimic dacă m-aş întoarce în timp. Trofeul «Chefi la cuţite» este un vis împlinit!“, a declarat câştigătorul „Chefi la cuţite“, anul trecut.

Alex Comerzan a pornit de la munca d ejos în bucătărie și a devenit un chef desăvârșit.

„Am plecat în Italia în 2003 cu părinţii în Italia. Trebuia să-mi găsesc o meserie, iar într-o zi mă uitam la televizor şi am văzut un bucătar care a pregătit o farfurie care mie mi-a plăcut foarte mult şi i-am zis mamei că asta vreau şi eu să devin, bucătar. Tata nu prea a fost de acord, pentru că a crescut într-o epocă în care toţi se uitau la doctori şi la avocaţi ca la Dumnezeu. Bucătarul cine era? Nu era nimeni! În ziua de azi bucătarii au un alt statut. Cred că şi tata e mândru de mine. Primii ani în restaurant am curăţat spanac, cartofi, morcovi, după care, cu stăruinţă, încet, încet m-am ridicat până la ajutor de şef bucătar. În bucătărie trebuie să fie un regim de-al lui Stalin. Da, recunosc, sunt Stalin în bucătărie”, a declarant anul trecut câştigătorul „Chefi la cuţite“, sezonul 7.

Anul acesta sezonul 8 a fost câștigat de concurentul lui Bontea, Ionuț Belei, iar fanii emisiunii abia așteaptă sezonul cu numărul 9 al show-lui culinar.