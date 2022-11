Ce mesaj a transmis Andrei Mihalcea după eliminarea de la Chefi la cuțite, sezonul 10: „Nu am mai reușit să facă față”

Andrei Mihalcea a fost eliminat în ediția de Chefi la cuțite difuzată pe 14 noiembrie 2022, în urma probei de pairing (asocierea unor preparate cu un anume tip e vin). Concurentul din sezonul 10 de Chefi la cuțite a publicat pe contul său de Instagram un mesaj în care a vorbit despre parcursul său competițional.

Concurentul lui Sorin Bontea, care a plecat acasă cu 8 puncte onorabile, a mărturisit că a fost foarte mulțumit pentru că a reușit să ajungă până în battle-ul 12. Andrei Mihalcea a ținut să precizeze că nu este de profesie bucătar, iar când gradul de dificulate al probelor a devenit din ce în ce mai ridicat, el nu a mai făcut față duelurilor.

Concurentul a luat câteva note foarte bune la primele dueluri și acum a recunoscut că punctajele mari au venit când a putut găti ceea ce știa.

Ce mesaj a tranmsis Andrei Mihalcea după eliminarea de la Chefi la cuțite

„În seara aceasta parcursul meu în emisiunea Chefi la Cuțite a luat sfârșit...

Să va spun sincer că m-am bucurat de fiecare moment petrecut acolo! Cum am mai spus, eu nu sunt bucătar și nici nu pretind să fiu unul. Mie nu mi-a venit să cred când am luat două cuțite, apoi că am intrat în echipe și că ulterior am supraviețuit în atâtea battle-uri. Așa că eu am fost tot timpul în competiție cu mine, nu cu ceilalți concurenți.

Am reușit să iau câteva note bune când probele erau încă ușoare și aveam ocazia să gătesc ce știu. Când probele au devenit mai dificile nu am mai reușit să facă față. Asta e realitatea!

Va mulțumesc foarte mult tuturor pentru cuvintele frumoase și ne vedem cu toți în finală, singurul moment în care am fost toți concurenții în aceeași sală.

P.S: Cine a făcut tacos cu chef Sorin Bontea !? This guy!”, a scris Andrei Mihalcea pe Instagram.

„Sunt foarte mândru că am reușit să ajung până în battle-ul 12, eu care credeam că nu trec nici de bootcamp”, a zis el, atunci când a aflat că este eliminat.

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 10 Chefi la cuțite

Telespctatorii au parte de o formulă unică în sezonul 10 Chefi la cuțite deoarece este pentru prima oară când show-ul culinar are două prezentatoare, Gina Pistol și Irina Fodor.

Irina Fodor a prezentat primele ediții ale emisiunii, iar Gina a revenit în edițiile ulterioare, însoțindu-i pe concurenți și jurați până în finală. Printre noutățile care fac competiția și mai savuroasă se numără și decorurile schimbate în toate zonele de desfășurare, dar și jocurile din culise, care acum devin adevărate întreceri cu o miză foarte importantă pentru jurați.

Totodată, fiind vorba despre sezonul care sărbătorește un deceniu de succes al celor trei Chefi, invitații speciali nu vor lipsi – vizita lui Martin Jordan, sosia lui Gordon Ramsay a fost doar unul dintre cele mai așteptate momente ale acestui sezon.

Urmărește sezonul 10 Chefi la cuțite pe Antena 1 sau AntenaPlay.