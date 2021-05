Ce mesaj a transmis Cristina Mălai, după ce a fost eliminată de la Chefi la cuțite: "A venit când am avut nevoie cel mai mult"

Chef Sorin Bontea a pierdut o concurentă în ediția 38 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”. La proba de duel, concurenții au avut parte de o surpriză de proporții mari, care a pus-o în dificultate pe Cristina Mălai, cea care trebuia să gătească un preparat specific Turciei.

Nimeni nu se aștepta ca din echipa verde să iasă un concurent cu o experiență vastă în bucătărie, iar reacția lui chef Sorin Bontea a fost una pe măsura aștepărilor atunci când a aflat cine va pleca acasă.

„Îmi pare atât de rău, este incredibil. Îmi puneam mari speranțe, o vedeam în finală”, a fost reacția lui Sorin Bontea.

De asemenea, Cristina Mălai a devenit rapid îndrăgită de ceilalți colegi ai săi de echipă, dar și de rivalii săi, lucru pentru care a ales să transmită un mesaj emoționant, după ce a fost eliminată de la „Chefi la cuțite”.

Ce mesaj a transmis Cristina Mălai

Concurenta a ținut neapărat să le transmită colegilor săi, telespectatorilor, dar și echipei "Chefi la cuțite" cele mai frumoase cuvinte, după ce a părăsit competiția.

"Știu că e un pic târziu, acum am terminat să mă uit. Am plâns, îmi pare foarte rau că am plecat, foare rău. Îmi pare rău dacă v-am dezămăgit, mă bucur pentru cei care au mai rămas, trebuie dusă competiția mai departe. A fost greu momentul că am rămas cu Elena. Cu oricine rămâneam era rău, de fapt. Nu m-am supărat de ceea ce am auzit în testimoniale, e ok, de vină a fost și oboseala, stresul. Spunem tâmpenii, suntem oameni, greșim, e normal. Mulțumesc tuturor, mulțumesc echipei "Chefi la cuțite", să văd cum e.", a spunea ea prin intermediul unui InsaStory.

"Mulțumesc că am cunoscut oameni extraordinari, care îmi sunt acum prieteni pe viață. Ce pot să mai zic?! Nu sunt nici eu atât de calmă cum par acolo, mă mai supăr și mă mai enervez. Țin în continuare cu echipa verde, vreau ca unul din ei să ajungă în Finală. Pe Dorin m-am supărat un pic, pentru că mi se pare incorect. Orice ar fi, oricum, ne vedem la Finală! Ne vedem acolo, unde o să ne distrăm. Țin capul sus pentru că trebuie. Vă pup și ținem legătura", a mai adăugat Cristina Mălai.

De asemenea, concurenta a publicat o imagine și pe contul său de Instagram, în care îl îmbrățișează pe chef Sorin Bontea.

"Mă bucur atât de mult că v-am cunoscut! Îmi pare rău ca v-am lăsat la mijloc, dar sper să mergeți departe! Sufletul meu a rămas acolo cu voi! Am învățat foarte multe din această competiție. A venit când am avut nevoie cel mai mult. Sunt recunoscătoare pentru atât cât a durat. Vă respect și vă iubesc foarte mult! Mulțumesc întregii echipe de producție, pentru că sunt niște oameni minunați Și m-au văzut așa cum sunt. Plâng în acest moment în bucătărie de emoție. Vă mulțumesc celor care mă urmăriți, nu mă așteptam la un număr atât de mare.", a scris Cristina Mălai la descrierea fotografiei.

