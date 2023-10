Ce mesaj a transmis Nadd Hu, după cel de-al șaselea battle de la Chefi la cuțite sezonul 12. Fanii acesteia au reacționat imediat

Nadd Hu a transmis un mesaj complet neașteptat, după cel de-al șaselea battle de la Chefi la cuțite sezonul 12.

În ediția 21 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 12, la duelul de după cel de-al șaselea battle, Nadd Hu a surprins pe toți atunci când a reușit să obțină 13 puncte pentru preparatul său. Atât chefii, cât și concurenții au fost uimiți de această realizare.

După această performanță, Nadd Hu a publicat pe pagina sa de Instagram un mesaj la care fanii au reacționat imediat.

Ce mesaj a transmis Nadd Hu, după cel de-al șaselea battle de la Chefi la cuțite sezonul 12. Fanii concurentei au reacționat imediat

Se pare că Nadd Hu a descoperit niște lecții importante, după battle-urile de la Chefi la cuțite sezonul 12. Performanța cu cele 13 puncte obținute la duel a făcut-o pe tânără să tragă niște concluzii. Iată mai jos mesajul publicat de aceasta:

„Mereu am crezut in efectul de “prastie”. Cand tragi elasticul inapoi ca apoi sa isi ia avant si sa ajunga departe. Cam asa au fost pentru mine ultimele zile de la @chefilacutite 😂 A trebuit sa o incasez si sa cad pe jos, la propriu, ca sa ma pot regrupa pentru a lupta mai departe.

Tot o farfurie am luat la proba pe echipe, o farfurie pentru una care nu merita sub nicio forma doar atat. Chiar si @chef.sorinbontea.official a fost de acord! 🙏🏽 Dar asta este, gusturile sunt diferite de la om la om si ne-am obisnuit deja sa purtam aceasta capa in spate.

Cat despre farfuria mea de la duel… 🤍 Ce bucurie am simtit la acele 13 puncte, n-aveti pic de idee! Nu credeam vreodata ca o sa ajung sa vorbesc despre emulsii, despre sosuri din sampanie. Invat in fiecare zi cate ceva si cat voi putea duce… atat o sa duc. Ma bucur insa ca pot sa ofer amatorilor putina speranta, caci pana la urma acest show este atat pentru bucatari, cat si pentru noi, cei care ne mai jucam cu ingrediente pe-acasa! 🤍

Ne vedem duminica de la 20:00 pe @antena1_oficial si pe @antenaplay.ro!”, a scris Nadd Hu pe pagina ei de Instagram.

Așa cum era de așteptat, reacțiile fanilor săi nu au întârziat să apară și chiar și colegii

