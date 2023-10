Mesajul lui Răzvan Mincă după eliminarea de la Chefi la cuțite. Ce promisiune a făcut concurentul lui Cătălin Scărlătescu

Răzvan Mincă din echipa Saint Tropez a părăsit Chefi la cuțite în ediția difuzată pe 4 octombrie 2023. Concurentul lui Cătălin Scărlătescu a transmis un mesaj scurt, dar cuprinzător.

Imediat după eliminarea de la Chefi la cuțite, Răzvan Mincă a postat pe Instagram un mesaj prin care le-a transmis celor care l-au susținut că parcursul lui în competiția culinară s-a încheiat, dar a promis că va continua să gătăească și că urmează să devină cel mai bun.

Ce a transmis Răzvan Mincă după ce a fost eliminat de la Chefi la cuțite

„Până aici, dragi prieteni! Voi fi cel mai bun! Urmează...Parcursul meu s-a gătat”, a scris Răzvan Mincă pe rețelele sociale.

Răzvan Mincă a fost eliminat de la Chefi la Cuțite după ce a primit ca ingredient de folosit năutul la conservă. Humusul lui nu a fost pe placul chefilor.

„Este un moment foarte greu pentru mine, pentru că nu-mi doream să plec acasă. Îmi doream să rămân cât mai mult timp posibil. Am lacrimi în ochi pentru că știu că pot mai mult, dar mi-am ales preparatul greșit. E o greșeală a mea. Când m-am întors în bucătărie am avut lacrimi, am legat o prietenie”, a zis concurentul supărat.

„Nu poți să faci prostia aia în farfurie!”, a zis Scărlătescu supărat.

„E o farfurie…Eșec culinar”, a fost de părere Florin Dumitrescu.

„Aia era farfurie să treci?! Ție ți-a plăcut? Puteai să faci orice altceva, dar nu așa!”, a mai adăugat chef Cătălin.

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 12 Chefi la cuțite. Edițiile integrale se văd în AntenaPLAY

Se dă startul mult așteptatei bătălii din arena Chefi la cuțite. Telespectatorii au parte de o premieră maraton în această toamnă. Așadar, show-ul culinar vine cu 5 ediții consecutive în prima și a doua săptămână de difuzare, ulterior emisiunea având câte 4 ediții săptămânale.

În sezonul 12, Irina Fodor aduce surprize de proporții pentru jurați. Prezentatoarea TV o să-i însoțească pe chef Florin Dumitrescu, chef Cătălin Scărlătescu și chef Sorin Bontea pe tot parcursul noului sezon, fiind persoana care aduce cele mai imprevizibile vești.

Regulile nu se schimbă în sezonul 12 Chefi la cuțite. Așadar, chefii vor continua să gătească alături de un invitat special la jocul de amuletă. Dacă avantajul nu este câștigat de jurați, acesta va fi pus în seif. Toate mizele din seif vor fi puse în joc în ultima etapă de preselecții, iar un chef se va bucura din plin de ele la battle-uri.

Una dintre noutățile show-ului culinar este o schimbare organizatorică neașteptată: Chefii au un asistent cu o listă consistentă de atribuții, cel care preia acest rol fiind Rikito Watanabe, fostul concurent din sezonul 9 Chefi la cuțite.

Edițiile integrale din sezonul 12 Chefi la cuțite pot fi vizionate pe AntenaPLAY.