Ce mesaj a transmis Victorina Matveev după ce a fost eliminată înainte de semifinala Chefi la cuțite: „Un lucru e sfânt”

Mulțumită de evoluția sa în competiția Chefi la cuțite, după ce a demonstrat talent și determinare în cele 17 battle-uri ale sezonului 9. Victorina a mărturisit că participarea sa la Chefi la cuțite a fost cea mai frumoasă experiență a vieții sale.

„Cea mai frumoasă experiență din viața mea....sa trăiți o mie de ani acestei emisiuni Chefi la cuțite”, a scris Victorina Matveev în dreptul fotografiei care a fost realizată în momentul în care concurenta a aflat că i s-a încheiat parcursul în competiție.

Fanii au încurajat-o și felicitat-o pentru evoluția sa în competiție:

„Felicitări pentru parcursul dumneavoastră în competiție!”, „Felicitări că ai ajuns până aici”, i-au scris fanii în comentarii.

După multele mesaje de felicitare primite, Victorina a postat o nouă fotografie, cu ea zâmbind:

„Eu vă spun un lucru sfânt și încet eu îl șoptesc. Foarte mult vă iubesc”, a scris Victorina pe contul său de Instagram.

După ultimul battle Chefi la cuțite, doi concurneți au fost eliminați. La probele individuale, cei care au obținut cel mai mic punctaj din partea juraților au fost Victorina și Dorin, din echipa verde a lui Sorin Bontea. Astfel, în battle-ul 17 Sorin Bontea a pierdut doi concurenți, iar cei care i-au rămas în Semifinală sunt Elena și Riki.

Victorina Mațaeev a părăsit competiția Chefi la cuțite cu fruntea sus.

Povestea de viață a Victorinei Matveev

În preselecții, Victorina Mațaeev i-a impresionat pe jurați în preselecții atât cu talentul său culinar, cât și cu povestea impresionantă de viață.

„Am finalizat academia de poliție în Republica Moldova. Tata e rus, mama e din Republica Moldova și eu sunt căsătorită cu un român pe care l-am cunoscut în Italia. Șapte ani am lucrat în Veneția, în patiserie, am avut șansa să văd lume faimoasă ca Braad Pitt și Angelina Jolie. M-am apucat de muncă atunci când l-am pierdut pe tata și eu trebuia să îmi plătesc studiile și să am grijă de mama. Am ajuns în străinătate la negru, pe jos, am mai făcut o dată armata. Am mers din Croația până în Italia pe jos, în două săptămâni am ajuns. Drumul în Italia a fost ca o a doua armată”, a declarat Victorina Mațaeev, în preselecțiile de la Chefi la cuțite.

Ce concurenți au intrat în semifinala „Chefi la cuțite”, sezonul 9

În semifinala „Chefi la cuțite” au intrat în mod automat cei trei concurenți din echipa mov, după ce au câștigat ultimul battle din sezonul 9. Apoi, duelul a decis și cine sunt ceilalți semifinaliști.

Astfel, în semifinala „Chefi la cuțite” 2021 îi vom vedea pe Alexandru Bădițoaia (cuțitul de aur al lui Scărlătescu), Narcisa Birjaru, Valentina Ioniță, Cătălin Amarandei, Keed, Ștefan Borleanu (cuțitul de aur al lui Florin Dumiterscu), Rikito Watanabe (Riki), Elena Matei și Florin Revesz.

