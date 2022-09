Chefi la cuțite, 14 septembrie 2022. Titus Alexandru, concurentul cu viață de legendă la doar 22 de ani. „Am dormit cu crocodilii”

Titus Alexandru are 22 de ani este din București și este cu adevărat o apariție.Tânărul ilustrator, graphic designer și student, dar în paralel, pasionat de bucătărie.

În ediția a șaptea de Chefi la Cuțite difuzată pe 14 septembrie, el a ales să pregăteacă 2 feluri de mâncare, cu specific oriental, kunefe și gullac, punându-i în încurcătură pe jurați.

„Am ales să gătesc desert, mai ales kunefe, pentru că este desertul favorit al bunicii mele și am vrut să îi aduc un omagiu, ea fiind cea care m-a învățat să gătesc”, a dezvăluit Titus Alexandru.

Titus Alexandru i-a lăsat fără cuvinte pe jurați cu poveștile despre familia sa, dar și cu preparatele gătite în ediția 7 de Chefi la Cuțite sezonul 10, din 14 septembrie

Atunci când concurentul a intrat în platou, chefii au fost și mai derutați. Datorită preparatelor sale, ei se așteptau să apară cineva cu trăsături orientale și au rămas fără cuvinte când l-au văzut pe Titus Alexandru.

El a dezvăluit că originar este din Constanța, dar locuiește în București și a pregătit acest desert pentru că este preferatul bunicii lui.

„Stăbunicii mei au trăit în Egipt sunt și ei de origine română, dar au trăit mult timp acolo. Stăbunicul meu a fost printre primii căpitani de cursă lungă care a străbătut canalul Suez și a legat cursa Egipt-România cu Vasul Trasilvania de pasageri. E și la Muzeul de Marină decorat. Și după ce au populat toată traversa asta, el și bunica mea s-au mutat o perioadă acolo, au trăit acolo”, a povestit Titus Alexandru.

„Stăbunica mea a murit în 2018 la 100 de ani”, a mai dezvăluit concurentul de la Chefi la Cuțite sezonul 10.

Titus Alexandru a mai mărturisit că, de fapt, străbunicii lui sunt cei care i-au oferit aceată deschidere și l-au învățat să se exprime „mai diferit” chiar și din punct de vedere culinar.

„La 2 ani, mergeam la străbunica mea și mă obliga să învăț franceză și vorbeam în franceză, cântam, învățam culori. Mă punea să scriu rețetele împreună cu ea ca să știu gramajele și probabil, și din pricina ei, am ajuns să port colier oriunde mă duc.

Ea era cea mai cochetă persoană. Când s-a întors din Egipt a venit cu lăzi de pantofi și bijuterii. Era tot timpul cu perle sau cu ștrasuri. Era cea mai stilată și asta m-a atras. M-am regăsit. Și aspectul se schimbă și el lunar. O dată ce mă vopsesc, mă vopsesc altfel”, a mai mărturisit tânărul în vârstă de 22 de ani.

„Când am făcut 18 ani, plecat singur și am stat acolo. Am vrut să trăiesc ca un localnic și am făcut tot circuitul ăsta. Am ajuns la Alexandria și la Cairo, unde au stat ei și de acolo am luat-o pe Nil. AM stat în barcă trei zile, am fost cu nubienii pe insulă, am dormit cu crocodilii în curte”, a fost povestea cu care acesta i-a impresionat pe jurați.

Poveștile sale de viață, dar mai ales cele două preparate pe care le-a gătit Titus Alexandru i-au impresionat pe chefi și în consecință, tânărul a primit 3 cuțite și felicitări din partea juraților.

